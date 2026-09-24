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Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина

Київ • УНН

 • 2610 перегляди

Ректор НМУ Юрій Кучин задекларував мотоцикли, доходи понад 2,48 млн грн і користування чужою Toyota Hilux. ДАСУ перевіряє тендери вишу на 130 млн грн.

Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина

Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Юрій Кучин вочевидь любить байки і потужні авто. Про це свідчать декларації ректора. А ще ці декларації викликають запитання до походження активів, особливо на тлі розслідування правоохоронців та перевірок з боку Державної аудиторської служби щодо закупівель університету, пише УНН.

У червні 2022 року ректор Кучин придбав мотоцикл Honda CBF 600SA 2010 року. У декларації вказана вартість у 49 тисяч гривень. Але вже наступного року він змінив цей мотоцикл на Honda VFR 800 2014 року, вказавши у декларації аналогічну вартість. При цьому ймовірна ринкова вартість такої моделі на той час перевищувала 300 тисяч гривень. А вже у 2026 році Кучин придбав ще один байк – Honda CRF 1100 D4 2025 року за 819 тис. грн.

Власного авто у Кучина немає, але з липня 2020 року він активно користується Toyota Hilux 2019 року випуску, яка зареєстрована на Олександра Рубана. Цікаво, що пересів Кучина на це авто практично одночасно з офіційним призначенням на посаду ректора (до цього з серпня 2018 року Кучин перебував на посаді як в.о.). За інформацією УНН, Рубан може бути підставною особою, на яку формально оформлене авто, придбане саме для Кучина.

А ось дружина ректора, яка також працює в університеті, минулого року пересіла TOYOTA RAV-4 HYBRID на BMW iX1 2024 року за трохи більше як 1,2 млн грн.

За минулий рік на посаді ректора Юрій Кучин отримав понад 1,68 млн грн зарплати, а він роками також отримує заробітну плату за сумісництвом від ТОВ "Капітал" (клініка "Оберіг"), ТОВ "Гармонія Краси" та Медичного центру "Добробут", перші два медзаклади активно використовуються університетом як клінічні бази. Сумарно від цих компаній Кучин за 2025 рік отримав понад 800 тисяч гривень. Чи є тут порушення, конфлікт інтересів – запитання до НАЗК. Як і запитання про зарплату, яку отримує дружина від АО "Київмедпрепарат", ТОВ "Юрія-Фарм" для яких виш проводив на своїй базі дослідження препаратів.

Нагадаємо

Державна аудиторська служба розпочала перевірку двох закупівель послуг з ремонту гуртожитків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця через можливі порушення. Ідеться про два тендери загальною вартістю понад 130 млн грн. В обох випадках переможцем стала компанія "Грін Трейдінг". Журналісти вже виявили ознаки можливо завищення вартості будівельних матеріалів.

Тендери на сотні мільйонів і питання до цін: хто ремонтує університет Богомольця 17.09.26, 14:17 • 45860 переглядiв

Євген Царенко

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