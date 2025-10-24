$41.900.14
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
15:19 • 8092 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14666 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14689 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29725 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22967 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
12:13 • 19020 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27195 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68703 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27279 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2176 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 29712 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68694 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
Новини по темi
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру двом адвокатам у плануванні хабара судді та несанкціонованому доступі до судових рішень. Юристи вважають, що справа суперечить КПК, а звинувачення в корупції є юридично хиткими.

Суспільство • 16:47 • 2196 перегляди
Скандал з азартними іграми в НБА підірвав довіру до ліги на старті нового сезону – Bloomberg

ФБР виявило десятки арештів у 11 штатах США, включаючи тренера Чонсі Біллапса та гравця Террі Розьє, у масштабному розслідуванні азартних ігор. Скандал підриває довіру до НБА на початку сезону та на тлі багатомільярдної угоди з медіаправа.

Спорт • 15:13 • 1206 перегляди
Створили схему з незаконного відмивання криптовалюти: на Вінничині двом чоловікам оголосили про підозруVideo

Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Вони ошукали громадянина Німеччини на 60 тисяч USDT Token.

Суспільство • 12:49 • 1740 перегляди
У Києві викрито спробу продажу немовля: під підозрою представники приватної клінікиPhoto

У Києві викрито спробу продажу немовля, де представники приватної клініки намагалися передати новонароджену дівчинку китайському подружжю, попри відсутність генетичного зв'язку з батьком. Подружжя повернулося до Китаю з сином, а дівчинку залишили на няню в орендованій квартирі.

Суспільство • 11:54 • 2816 перегляди
У 4-х областях України викрито учасників мережі викрадення автомобілів преміумкласуPhoto

Спецоперація Matador за участі Європолу та правоохоронців шести країн викрила міжнародне угруповання, що викрадало автомобілі преміумкласу в ЄС. Проведено обшуки в Україні, вилучено докази та встановлено фігурантів, причетних до викрадення Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інших авто.

Кримінал та НП • 24 жовтня, 09:14 • 2798 перегляди
SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцямиPhoto

Компанія SpaceX заблокувала понад 2500 терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинними угрупованнями в М’янмі. Шахрайські мережі продовжують процвітати в країні, незважаючи на жорсткі заходи.

Новини Світу • 24 жовтня, 00:01 • 3210 перегляди
У Грузію ввезли 250 кг героїну під виглядом вологих серветокVideo

Грузинська поліція вилучила 250 кг героїну, який намагалися провезти до країни під виглядом вологих серветок. Наркотики знайшли у 2907 упаковках гігієнічних засобів під час перевірки в Батумі.

Кримінал та НП • 23 жовтня, 17:08 • 3096 перегляди
Контрабанда на 17 млн грн: на Львівщині телефони й парфуми перевозили під виглядом ковбасних виробівPhoto

На Львівщині викрито контрабанду преміальних телефонів та парфумів на майже 17 мільйонів гривень, які намагалися ввезти з Польщі під виглядом ковбасних виробів. Мешканець Яворівського району приховав понад 400 мобільних телефонів та майже 3 500 флаконів парфумів у мікроавтобусі.

Суспільство • 23 жовтня, 14:41 • 2900 перегляди
Ексголові КРАІЛ Рудому повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО

Колишньому голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО. Він перебуває під вартою за іншою справою, де його підозрюють у сприянні російському онлайн-казино, зберіганні наркотиків та зброї.

Кримінал та НП • 23 жовтня, 08:26 • 2698 перегляди
Трамп вимагає сотні мільйонів від Мін’юсту США, звинувачуючи уряд у "змові проти нього" – Вloomberg

Дональд Трамп вимагає 230 мільйонів доларів від Міністерства юстиції США, стверджуючи, що федеральні розслідування порушили його права. Він подав два позови: один у 2023 році щодо зв'язків з росією, інший у 2024 році після обшуку маєтку Мар-а-Лаго.

Політика • 22 жовтня, 19:57 • 4946 перегляди
У Франції затримали трьох ув’язнених за погрози смерті Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте

Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.

Кримінал та НП • 22 жовтня, 18:11 • 3780 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto

Столичні адвокати, яких НАБУ прослуховувало у 2023 році, заявляють, що керівництво Бюро намагається заборонити їм розповідати про перебіг справи у медіа. Адвокати пов'язують це з політизацією процесу та порушенням підслідності з боку НАБУ.

Суспільство • 22 жовтня, 16:59 • 52527 перегляди
Іспанська поліція заарештувала банду, яка викрала 1100 стільців із ресторанів

Іспанська поліція заарештувала сімох осіб, які викрали понад 1100 стільців із ресторанів Мадрида та передмістя за два місяці. Викрадені стільці вартістю 60 000 євро перепродувалися в Іспанії, Марокко та Румунії.

Новини Світу • 22 жовтня, 15:48 • 3315 перегляди
Справедливість є: Генпрокурор Кравченко відреагував на рішення суду про арешт режисера Білоуса

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на рішення суду про арешт Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток. Кравченко наголосив, що «справедливість є», після того як Печерський районний суд Києва відправив Білоуса під варту без можливості внесення застави.

Кримінал та НП • 22 жовтня, 14:22 • 2335 перегляди
Викрали 24 тонни пального, завдавши збитків на майже 1 млн гривень: на Харківщині затримали двох військових і цивільногоPhoto

ДБР та СБУ повідомили про підозру двом військовим та цивільному спільнику, які викрали 24 тонни дизельного пального з військової частини на Харківщині. Вони продавали пальне за 35 гривень за літр, завдавши збитків майже на 1 млн гривень.

Суспільство • 22 жовтня, 13:00 • 2533 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, без можливості внесення застави. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суспільство • 22 жовтня, 12:50 • 10293 перегляди
Виростили у підвалі канабіс на понад 3 млн грн: у Львові викрито групу наркоділківPhoto

П'ятеро чоловіків вирощували та збували канабіс через месенджери та пошту. Правоохоронці вилучили понад 1700 кущів коноплі та 15 кг канабісу.

Суспільство • 22 жовтня, 12:00 • 2371 перегляди
У Польщі затримали двох українців за зберігання наркотиків: в одного з них виявили докази можливої співпраці з росіянами

Двох українців затримали у Польщі за зберігання наркотиків, але в одного з них знайшли докази можливої співпраці з російською розвідкою. Він передавав російськомовній особі фото та координати військових об’єктів.

Кримінал та НП • 22 жовтня, 10:26 • 2374 перегляди
Обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу: суд відклав засідання до завтра Photo

Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу ексхудожньому керівнику Молодого театру Андрію Білоусу на 22 жовтня. Прокуратура вимагає тримання під вартою без застави для підозрюваного у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суспільство • 21 жовтня, 14:52 • 3332 перегляди
Продавали "енергетично заряджені" амулети: на Київщині викрили шахраїв-екстрасенсів

На Київщині викрито групу шахраїв, які під виглядом екстрасенсів продавали "енергетично заряджені" амулети, використовуючи імена відомих медійних осіб. Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом – заочно; триває досудове розслідування.

Суспільство • 21 жовтня, 14:23 • 2978 перегляди
Ексдетектива НАБУ, який очолив економбезпеку в Укрзалізниці, можуть притягнути до відповідальності: збитки державі сягнули 77 млн – експерт

Експерт Володимир Бондаренко заявив, що Укрзалізниця втратила 77,4 млн грн на закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів, а також опосередковано співпрацює з росіянами. Це сталося після того, як службу економічної безпеки компанії очолив екс-детектив НАБУ Михайло Риковцев.

Суспільство • 21 жовтня, 13:42 • 2451 перегляди
У Польщі та Румунії затримали диверсантів рф, які через "Нову пошту" у ЄС планували серію вибухів і підпалів

Польські та румунські правоохоронці викрили громадян України, які працювали на рф та планували ряд диверсій у Європі, пересилаючи вибухівку через "Нову пошту".

Новини Світу • 21 жовтня, 12:52 • 2788 перегляди
Режисер Білоус вперше прокоментував скандал зі звинуваченням у сексуальному насиллі: що сказав

У Печерському суді Києва розглядають клопотання про запобіжний захід Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Білоус відкидає всі звинувачення, називаючи їх змовною кампанією.

Суспільство • 21 жовтня, 12:37 • 3536 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу у закритому режиміPhoto

У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Розгляд клопотання відбувається в закритому режимі.

Суспільство • 21 жовтня, 11:47 • 2765 перегляди
"Зливав" рашистам локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині: ще одного агента затримали під час дорозвідки

СБУ затримала російського агента в Києві, який коригував повітряні атаки по Київській та Полтавській областях. Він шукав координати авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

Кримінал та НП • 21 жовтня, 10:52 • 2604 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави

Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Кримінал та НП • 21 жовтня, 10:26 • 23847 перегляди
"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про подання клопотання щодо запобіжного заходу ексдиректору "Молодого театру" Андрію Білоусу, якому оголошено підозру у сексуальному насильстві. Викладачу інкримінують злочини за статтями 152 та 153 Кримінального кодексу України.

Кримінал та НП • 21 жовтня, 09:30 • 2828 перегляди
Робив операції зі збільшення пеніса в старій Toyota: у Таїланді заарештували "мобільного хірурга"

51-річного Піттаю Муліна, відомого як "Chang Yai Modify", затримали за проведення незаконних операцій зі збільшення пеніса в його старій Toyota Corolla. Він рекламував послуги в TikTok, не маючи медичної освіти, і проводив процедури в антисанітарних умовах.

Новини Світу • 21 жовтня, 08:47 • 3129 перегляди
Польща затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсійних актів. Оперативні заходи тривають, підтвердив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Новини Світу • 21 жовтня, 08:07 • 3165 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Кримінальне провадження відкрито за статтею, що стосується сексуального насильства.

Суспільство • 21 жовтня, 05:35 • 21578 перегляди