НАБУ та САП повідомили про підозру двом адвокатам у плануванні хабара судді та несанкціонованому доступі до судових рішень. Юристи вважають, що справа суперечить КПК, а звинувачення в корупції є юридично хиткими.
ФБР виявило десятки арештів у 11 штатах США, включаючи тренера Чонсі Біллапса та гравця Террі Розьє, у масштабному розслідуванні азартних ігор. Скандал підриває довіру до НБА на початку сезону та на тлі багатомільярдної угоди з медіаправа.
Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Вони ошукали громадянина Німеччини на 60 тисяч USDT Token.
У Києві викрито спробу продажу немовля, де представники приватної клініки намагалися передати новонароджену дівчинку китайському подружжю, попри відсутність генетичного зв'язку з батьком. Подружжя повернулося до Китаю з сином, а дівчинку залишили на няню в орендованій квартирі.
Спецоперація Matador за участі Європолу та правоохоронців шести країн викрила міжнародне угруповання, що викрадало автомобілі преміумкласу в ЄС. Проведено обшуки в Україні, вилучено докази та встановлено фігурантів, причетних до викрадення Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інших авто.
Компанія SpaceX заблокувала понад 2500 терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинними угрупованнями в М’янмі. Шахрайські мережі продовжують процвітати в країні, незважаючи на жорсткі заходи.
Грузинська поліція вилучила 250 кг героїну, який намагалися провезти до країни під виглядом вологих серветок. Наркотики знайшли у 2907 упаковках гігієнічних засобів під час перевірки в Батумі.
На Львівщині викрито контрабанду преміальних телефонів та парфумів на майже 17 мільйонів гривень, які намагалися ввезти з Польщі під виглядом ковбасних виробів. Мешканець Яворівського району приховав понад 400 мобільних телефонів та майже 3 500 флаконів парфумів у мікроавтобусі.
Колишньому голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО. Він перебуває під вартою за іншою справою, де його підозрюють у сприянні російському онлайн-казино, зберіганні наркотиків та зброї.
Дональд Трамп вимагає 230 мільйонів доларів від Міністерства юстиції США, стверджуючи, що федеральні розслідування порушили його права. Він подав два позови: один у 2023 році щодо зв'язків з росією, інший у 2024 році після обшуку маєтку Мар-а-Лаго.
Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.
Столичні адвокати, яких НАБУ прослуховувало у 2023 році, заявляють, що керівництво Бюро намагається заборонити їм розповідати про перебіг справи у медіа. Адвокати пов'язують це з політизацією процесу та порушенням підслідності з боку НАБУ.
Іспанська поліція заарештувала сімох осіб, які викрали понад 1100 стільців із ресторанів Мадрида та передмістя за два місяці. Викрадені стільці вартістю 60 000 євро перепродувалися в Іспанії, Марокко та Румунії.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на рішення суду про арешт Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток. Кравченко наголосив, що «справедливість є», після того як Печерський районний суд Києва відправив Білоуса під варту без можливості внесення застави.
ДБР та СБУ повідомили про підозру двом військовим та цивільному спільнику, які викрали 24 тонни дизельного пального з військової частини на Харківщині. Вони продавали пальне за 35 гривень за літр, завдавши збитків майже на 1 млн гривень.
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, без можливості внесення застави. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
П'ятеро чоловіків вирощували та збували канабіс через месенджери та пошту. Правоохоронці вилучили понад 1700 кущів коноплі та 15 кг канабісу.
Двох українців затримали у Польщі за зберігання наркотиків, але в одного з них знайшли докази можливої співпраці з російською розвідкою. Він передавав російськомовній особі фото та координати військових об’єктів.
Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу ексхудожньому керівнику Молодого театру Андрію Білоусу на 22 жовтня. Прокуратура вимагає тримання під вартою без застави для підозрюваного у сексуальному насильстві щодо студенток.
На Київщині викрито групу шахраїв, які під виглядом екстрасенсів продавали "енергетично заряджені" амулети, використовуючи імена відомих медійних осіб. Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом – заочно; триває досудове розслідування.
Експерт Володимир Бондаренко заявив, що Укрзалізниця втратила 77,4 млн грн на закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів, а також опосередковано співпрацює з росіянами. Це сталося після того, як службу економічної безпеки компанії очолив екс-детектив НАБУ Михайло Риковцев.
Польські та румунські правоохоронці викрили громадян України, які працювали на рф та планували ряд диверсій у Європі, пересилаючи вибухівку через "Нову пошту".
У Печерському суді Києва розглядають клопотання про запобіжний захід Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Білоус відкидає всі звинувачення, називаючи їх змовною кампанією.
У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Розгляд клопотання відбувається в закритому режимі.
СБУ затримала російського агента в Києві, який коригував повітряні атаки по Київській та Полтавській областях. Він шукав координати авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.
Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про подання клопотання щодо запобіжного заходу ексдиректору "Молодого театру" Андрію Білоусу, якому оголошено підозру у сексуальному насильстві. Викладачу інкримінують злочини за статтями 152 та 153 Кримінального кодексу України.
51-річного Піттаю Муліна, відомого як "Chang Yai Modify", затримали за проведення незаконних операцій зі збільшення пеніса в його старій Toyota Corolla. Він рекламував послуги в TikTok, не маючи медичної освіти, і проводив процедури в антисанітарних умовах.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсійних актів. Оперативні заходи тривають, підтвердив прем'єр-міністр Дональд Туск.
Правоохоронці проводять обшуки у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Кримінальне провадження відкрито за статтею, що стосується сексуального насильства.