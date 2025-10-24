У Польщі затримали двох українців за зберігання наркотиків: в одного з них виявили докази можливої співпраці з росіянами

Двох українців затримали у Польщі за зберігання наркотиків, але в одного з них знайшли докази можливої співпраці з російською розвідкою. Він передавав російськомовній особі фото та координати військових об’єктів.