Мадуро "повинен зникнути" з Венесуели: у США зробили заяву про удари по суднах та блокаду танкерів

Ексклюзив
14:35 • 10966 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 11170 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 13467 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 16476 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 17167 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 18111 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16615 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12990 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12134 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
22 грудня, 10:14 • 8962 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 10969 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35
Мадуро "повинен зникнути" з Венесуели: у США зробили заяву про удари по суднах та блокаду танкерів

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що кампанія США, включаючи удари по суднах, що займаються наркоторгівлею, та перехоплення нафтових танкерів, має на меті стримувати незаконну діяльність та вимагати відходу Ніколаса Мадуро від влади. З початку вересня внаслідок ударів загинуло близько 100 людей.

Мадуро "повинен зникнути" з Венесуели: у США зробили заяву про удари по суднах та блокаду танкерів

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що кампанія США, яка включала удари по суднах, що, ймовріно, займаються наркоторгівлею, та перехоплення нафтових танкерів, що перевозять венесуельську сиру нафту, має на меті стримувати незаконну діяльність та сигналізувати, що США хочуть, щоб венесуельський лідер Ніколас Мадуро пішов з влади, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

"Ми не просто перехоплюємо ці судна, але й надсилаємо всьому світу повідомлення про те, що незаконна діяльність, в якій бере участь Мадуро, неможлива, він має піти, і що ми захищатимемо наш народ", – сказала Ноем у понеділок в ефірі Fox News.

Берегова охорона, яка підпадає під юрисдикцію Ноем, контролювала зупинки танкерів, тоді як Південне командування Міністерства оборони США координувало нарощування військових сил поблизу Венесуели та удари по суднах, ймовірно, що займаються торгівлею наркотиками, внаслідок яких з початку вересня загинуло близько 100 людей.

Додамо

Посадовці адміністрації Трампа навели численні обґрунтування для міжвідомчих зусиль, зокрема припинення потоку смертельно небезпечного фентанілу до США.

Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели21.12.25, 09:15 • 18392 перегляди

Адміністрація США звинуватила Мадуро в керівництві організацією з торгівлі наркотиками "Картель де лос Солес", до складу якої входять високопосадовці уряду Венесуели, і яку уряд США визнав іноземною терористичною організацією.

"Це ворог Сполучених Штатів, проти якого ми вживаємо рішучих заходів, і наша Берегова охорона чудово виконує свою роботу, виходячи туди та безпечно перехоплюючи ці судна, а також надсилаючи чіткий сигнал про те, що ми зупинимо цей потік і продовжуватимемо відстоювати нашу країну", — сказала Ноем.

США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 5020 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Енергетика
Обшук
Ніколас Мадуро
Fox News
Міністерство оборони США
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки