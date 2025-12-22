Мадуро "повинен зникнути" з Венесуели: у США зробили заяву про удари по суднах та блокаду танкерів
Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що кампанія США, яка включала удари по суднах, що, ймовріно, займаються наркоторгівлею, та перехоплення нафтових танкерів, що перевозять венесуельську сиру нафту, має на меті стримувати незаконну діяльність та сигналізувати, що США хочуть, щоб венесуельський лідер Ніколас Мадуро пішов з влади, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
"Ми не просто перехоплюємо ці судна, але й надсилаємо всьому світу повідомлення про те, що незаконна діяльність, в якій бере участь Мадуро, неможлива, він має піти, і що ми захищатимемо наш народ", – сказала Ноем у понеділок в ефірі Fox News.
Берегова охорона, яка підпадає під юрисдикцію Ноем, контролювала зупинки танкерів, тоді як Південне командування Міністерства оборони США координувало нарощування військових сил поблизу Венесуели та удари по суднах, ймовірно, що займаються торгівлею наркотиками, внаслідок яких з початку вересня загинуло близько 100 людей.
Посадовці адміністрації Трампа навели численні обґрунтування для міжвідомчих зусиль, зокрема припинення потоку смертельно небезпечного фентанілу до США.
Адміністрація США звинуватила Мадуро в керівництві організацією з торгівлі наркотиками "Картель де лос Солес", до складу якої входять високопосадовці уряду Венесуели, і яку уряд США визнав іноземною терористичною організацією.
"Це ворог Сполучених Штатів, проти якого ми вживаємо рішучих заходів, і наша Берегова охорона чудово виконує свою роботу, виходячи туди та безпечно перехоплюючи ці судна, а також надсилаючи чіткий сигнал про те, що ми зупинимо цей потік і продовжуватимемо відстоювати нашу країну", — сказала Ноем.
