Трамп прагне припинення війни рф проти України та відновлення торгівлі - Венс

Президент США Дональд Трамп прагне припинення війни рф проти України та відновлення торговельних зв'язків. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу заході у штаті Північна Кароліна, пише УНН.

Отже, точилося багато дискусій щодо того, якою саме має бути наша зовнішня політика щодо росії та України. Президент Сполучених Штатів висловився дуже чітко. Він хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче повернутися до торгівлі. Він хоче зупинити гибель невинних людей у ​​цьому конфлікті. Я, щиро кажучи, захоплююся цим. Звичайно, я, можливо, упереджений, але я вважаю, що це правильна ідея