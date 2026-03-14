Трамп прагне припинення війни рф проти України та відновлення торгівлі - Венс
Київ • УНН
Джей Ді Венс заявив про прагнення Дональда Трампа припинити загибель людей. Президент США хоче зупинити конфлікт і повернутися до торговельних зв'язків.
Президент США Дональд Трамп прагне припинення війни рф проти України та відновлення торговельних зв'язків. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу заході у штаті Північна Кароліна, пише УНН.
Отже, точилося багато дискусій щодо того, якою саме має бути наша зовнішня політика щодо росії та України. Президент Сполучених Штатів висловився дуже чітко. Він хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче повернутися до торгівлі. Він хоче зупинити гибель невинних людей у цьому конфлікті. Я, щиро кажучи, захоплююся цим. Звичайно, я, можливо, упереджений, але я вважаю, що це правильна ідея
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні виявилися значно складнішими, ніж очікувалося. Проте Вашингтон бачить певний прогрес у діалозі з обома сторонами конфлікту.