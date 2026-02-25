Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс

$43.260.03
18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Публікації
Ексклюзиви
Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії
25 лютого, 08:33
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico
25 лютого, 09:26
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами
25 лютого, 10:09
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова
25 лютого, 11:07
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною
25 лютого, 12:05
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
23 лютого, 14:00
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Крим
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
23 лютого, 21:02
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Золото

Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні виявилися значно складнішими, ніж очікувалося. Проте Вашингтон бачить певний прогрес у діалозі з обома сторонами конфлікту.

Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс

У США визнають, що мирні переговори щодо припинення війни росії проти України виявилися значно складнішими, ніж очікувалося раніше, однак Вашингтон бачить певний прогрес у діалозі з обома сторонами конфлікту. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі FOX News, передає УНН.

Деталі

За словами Венса, адміністрація президента США веде виважені та цілеспрямовані переговори як з Україною, так і з росією, попри наявність принципових позицій у кожної зі сторін.

"Ми ведемо дуже продумані переговори і з росіянами, і з українцями. Очевидно, у росії є свої червоні лінії, у України – свої. Президент залучив усю команду, починаючи з Марко Рубіо, щоб спробувати зупинити вбивства", – сказав Венс.

Він визнав, що врегулювання війни виявилося значно складнішим, ніж очікувалося раніше.

"Це важко. Як президент казав уже неодноразово, він думав, що це буде найпростіша війна для вирішення. Я з ним погоджувався. Але виявилося, що все набагато складніше", – зазначив віцепрезидент.

Водночас Венс наголосив, що наразі США бачать певний поступ у перемовинах.

"Я вважаю, що ми просуваємося вперед. Ми бачимо прогрес і з росіянами, і з українцями. Ми просто будемо продовжувати працювати. Зрештою, або нам вдасться досягти результату, або ні", – сказав він.

За словами віцепрезидента, президент США зберігає стриманий оптимізм щодо можливості завершення війни.

"Зараз у президента є обережний оптимізм, що ми можемо довести цю справу до успішного завершення. Ця війна погана для світу і погана для Америки, тому ми й надалі будемо над цим працювати", – підсумував Джей Ді Венс.

Нагадаємо

У москві вважають, що особиста зустріч лідерів росії, США та України має сенс лише на завершальному етапі переговорів, тоді як окремі контакти між володимиром путіним і Володимиром Зеленським наразі перебувають під питанням.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Fox News
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна