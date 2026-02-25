Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні виявилися значно складнішими, ніж очікувалося. Проте Вашингтон бачить певний прогрес у діалозі з обома сторонами конфлікту.
У США визнають, що мирні переговори щодо припинення війни росії проти України виявилися значно складнішими, ніж очікувалося раніше, однак Вашингтон бачить певний прогрес у діалозі з обома сторонами конфлікту. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі FOX News, передає УНН.
Деталі
За словами Венса, адміністрація президента США веде виважені та цілеспрямовані переговори як з Україною, так і з росією, попри наявність принципових позицій у кожної зі сторін.
"Ми ведемо дуже продумані переговори і з росіянами, і з українцями. Очевидно, у росії є свої червоні лінії, у України – свої. Президент залучив усю команду, починаючи з Марко Рубіо, щоб спробувати зупинити вбивства", – сказав Венс.
Він визнав, що врегулювання війни виявилося значно складнішим, ніж очікувалося раніше.
"Це важко. Як президент казав уже неодноразово, він думав, що це буде найпростіша війна для вирішення. Я з ним погоджувався. Але виявилося, що все набагато складніше", – зазначив віцепрезидент.
Водночас Венс наголосив, що наразі США бачать певний поступ у перемовинах.
"Я вважаю, що ми просуваємося вперед. Ми бачимо прогрес і з росіянами, і з українцями. Ми просто будемо продовжувати працювати. Зрештою, або нам вдасться досягти результату, або ні", – сказав він.
За словами віцепрезидента, президент США зберігає стриманий оптимізм щодо можливості завершення війни.
"Зараз у президента є обережний оптимізм, що ми можемо довести цю справу до успішного завершення. Ця війна погана для світу і погана для Америки, тому ми й надалі будемо над цим працювати", – підсумував Джей Ді Венс.
У москві вважають, що особиста зустріч лідерів росії, США та України має сенс лише на завершальному етапі переговорів, тоді як окремі контакти між володимиром путіним і Володимиром Зеленським наразі перебувають під питанням.