Переговоры по войне в Украине оказались сложнее, чем ожидали в США - Вэнс

В США признают, что мирные переговоры по прекращению войны России против Украины оказались значительно сложнее, чем ожидалось ранее, однако Вашингтон видит определенный прогресс в диалоге с обеими сторонами конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире FOX News, передает УНН.

Детали

По словам Вэнса, администрация президента США ведет взвешенные и целенаправленные переговоры как с Украиной, так и с Россией, несмотря на наличие принципиальных позиций у каждой из сторон.

"Мы ведем очень продуманные переговоры и с русскими, и с украинцами. Очевидно, у России есть свои красные линии, у Украины – свои. Президент привлек всю команду, начиная с Марко Рубио, чтобы попытаться остановить убийства", – сказал Вэнс.

Он признал, что урегулирование войны оказалось значительно сложнее, чем ожидалось ранее.

"Это трудно. Как президент говорил уже неоднократно, он думал, что это будет самая простая война для решения. Я с ним соглашался. Но оказалось, что все намного сложнее", – отметил вице-президент.

В то же время Вэнс подчеркнул, что сейчас США видят определенный прогресс в переговорах.

"Я считаю, что мы продвигаемся вперед. Мы видим прогресс и с русскими, и с украинцами. Мы просто будем продолжать работать. В конце концов, либо нам удастся достичь результата, либо нет", – сказал он.

По словам вице-президента, президент США сохраняет сдержанный оптимизм относительно возможности завершения войны.

"Сейчас у президента есть осторожный оптимизм, что мы можем довести это дело до успешного завершения. Эта война плоха для мира и плоха для Америки, поэтому мы и впредь будем над этим работать", – подытожил Джей Ди Вэнс.

Напомним

В Москве считают, что личная встреча лидеров России, США и Украины имеет смысл только на завершающем этапе переговоров, тогда как отдельные контакты между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пока находятся под вопросом.