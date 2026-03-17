Интерпол объявил в розыск пятерых, предположительно, подозреваемых в похищении и убийстве украинца Комарова на Бали

Игорь Комаров

Интерпол по запросу правоохранительных органов Индонезии выставил "красные уведомления" в отношении пяти подозреваемых в похищении, вымогательстве и убийстве, которые, вероятно, причастны к убийству украинца Игоря Комарова на Бали. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Интерпола.

Детали

Так, Интерпол разыскивает 29-летнего россиянина Николая Петрика, 27-летнего казаха Владислава Аханова, а также трех украинцев - 34-летнего Дениса Галушко, 28-летнего Романа Мельника и 42-летнего Василия Немеша.

Все пятеро разыскиваются по подозрению в похищении, вымогательстве и убийстве.

Дополнение

Индонезийская полиция расследует вероятное похищение гражданина Украины Игоря Комарова на острове Бали. Правоохранители проверяют видео, которое распространяется в соцсетях, где мужчина заявляет об избиении и просит родственников уплатить выкуп, а также уже опросили ряд свидетелей.

Накануне правоохранители Индонезии подтвердили, что найденные на востоке Бали расчлененные останки принадлежат пропавшему 28-летнему украинцу Игорю Комарову. ДНК-тесты родителей совпали с образцами частей тела.