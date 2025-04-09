Нефтяные цены замерли в ожидании ясности по пошлинам Трампа для Канады и Мексики

Цены на нефть Brent и WTI почти не изменились из-за ожидания новых пошлин США для Канады и Мексики. Рынки также ожидают встречи ОПЕК+ на фоне призывов Трампа снизить цены на нефть.