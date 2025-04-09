Ракета "Союз" стартовала с Байконура, доставив Кима, рыжикова и зубрицкого на МКС.
Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору «сходки» и двум «ворам в законе» за распространение преступного влияния. Подозреваемые организовали «сходку» и координировали преступное влияние в Украине.
В 2024 году в Европе количество случаев кори удвоилось, достигнув самого высокого уровня с 1997 года. ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают возобновить вакцинацию, уровень которой упал после пандемии.
В Польше задержали 35-летнюю украинку, осужденную в Казахстане на 12 лет за торговлю органами. Женщина была членом международной преступной группы, которая продавала почки из 8 стран на черном рынке.
IQAir опубликовала ежегодный отчет о качестве воздуха в мире. Наиболее загрязненные города находятся в Азии, а первый украинский город - Стрый - занял 234 место в рейтинге.
Китай и Казахстан создают альтернативный железнодорожный маршрут в Европу без участия рф. Это демонстрирует прагматичный подход Пекина, несмотря на заявления о "безграничном партнерстве" с россией.
С начала 2024 года не зафиксировано случаев вывоза украинских детей в беларусь. Эксперт связывает это с «выборами» и желанием страны избежать обвинений в депортации детей.
В 2024 году Грузию посетило более 1,8 млн россиян, что составляет 25% от всех иностранных визитов. Большинство посетителей - мужчины 31-45 лет, при этом разница между въездами и выездами россиян минимальна.
Нефть Brent торгуется около $76,31 за баррель на фоне роста запасов в США на 3,34 млн баррелей. Ситуацию осложняет сокращение поставок из Казахстана из-за атаки на трубопровод.
Казахстан призывает Украину к переговорам из-за атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в рф. Из-за повреждения станции прокачка казахской нефти снизилась на 30%.
Окончательный отчет о катастрофе самолета AZAL в Актау будет готов к декабрю 2025 года. Предварительный отчет обнаружил многочисленные повреждения прямоугольной формы на различных частях самолета и посторонние предметы.
Украинские БПЛА нанесли серьезные повреждения нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в рф. Восстановление займет до 2 месяцев, прокачка нефти из Казахстана снизится на 30%.
Цены на нефть Brent выросли на 0,2% после атаки беспилотников на насосную станцию в России. Эксперты прогнозируют ограниченный рост из-за ожидаемого увеличения поставок от ОПЕК+ и России.
Объем денежных переводов в Грузию в январе 2025 года снизился на 8,5% из-за сокращения переводов из россии на 62%. Наибольшие объемы поступают из США и Италии, а доля ЕС составляет 45,1%.
Премьер Словакии и глава МИД Венгрии раскритиковали парижскую встречу по размещению войск в Украине. Оба политика поддерживают позицию против военной помощи Киеву и вступления Украины в НАТО.
В РФ был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае мощностью 6,6 млн тонн нефти в год, и была выведена из строя крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума.
Мишустин и путин пытаются убедить, что экономика рф стабильна несмотря на санкции. ISW указывает на сокрытие реального влияния войны и значительно более высокую инфляцию, чем официальные 9,9%.
В 2024 году транзит российской нефти через Украину сократился до 11,5 млн тонн. Крупнейшим получателем остается Венгрия с 4,8 млн тонн, тогда как поставки в Словакию и Чехию уменьшились.
Самолет AZAL, разбившийся возле Актау, был сбит российской ракетой "Панцирь-С". Азербайджанская сторона имеет фрагмент ракеты, подтвержденный международной экспертизой.
Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве в 2025 году. На проведение выделено 600 млн рублей, а участие планируют принять Китай, Беларусь и другие страны.
Цены на нефть Brent и WTI почти не изменились из-за ожидания новых пошлин США для Канады и Мексики. Рынки также ожидают встречи ОПЕК+ на фоне призывов Трампа снизить цены на нефть.
В декабре 2024 года Boeing 737-800 компании Jeju Air разбился в аэропорту Муан, погибло 179 пассажиров. Следствие обнаружило в обоих двигателях остатки байкальских чирков, о которых экипаж предупреждали за 2 минуты до катастрофы.
В селе Завадка Львовской области квадроцикл упал в реку из-за потери управления водителем. 8-летний пассажир погиб, 38-летний водитель госпитализирован с травмами.
Студенческая сборная Украины по хоккею победила команду Чехии в четвертьфинальном матче. Решающий гол был забит на 62-й минуте в овертайме, что вывело украинцев в полуфинал турнира.
Кульон тонкоклювый, перелетная птица из России и Казахстана, официально признан вымершим видом. Это первый случай исчезновения европейского вида птиц с конца 15 века.
Болгарский парламент утвердил коалиционное правительство, объединившее прозападные, пророссийские и популистские силы. Правительство поддержали 125 депутатов после длительного периода политической нестабильности в стране.
Элина Свитолина победила американку Кэролайн Доулгайд во втором круге Australian Open со счётом 6:1, 6:4. Даяна Ястремская также прошла в третий круг турнира, победив Данку Ковинич.
Житель Жезказгана приговорен к 4,5 годам тюрьмы за участие в войне против Украины в составе ЧВК «вагнер». Наемник работал начальником артиллерийского склада за 240 тысяч рублей в месяц.
Казахстан ограничил срок действия банковских карт для россиян и других нерезидентов до 12 месяцев. Также было уменьшено максимальное количество карт на одного клиента и усилен мониторинг операций.