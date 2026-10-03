Задержание украинки по запросу рф в Казахстане: Лубинец заявил, что женщину могли "выманить"

В Казахстане по запросу россии задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которая приехала в страну, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже обратился к казахстанскому омбудсмену Артуру Ластаеву с призывом не допустить экстрадиции украинки в рф, передает УНН.

Детали

Рожанская прибыла в Казахстан с гуманитарной целью, однако оказалась под стражей из-за уголовного дела, которое российская сторона возбудила еще в 2023 году. Омбудсман заявил, что, по имеющейся у него информации, женщину могли намеренно заманить в Казахстан. По его словам, "новые" родственники ребенка в россии в сотрудничестве с фсб якобы связывались с Рожанской и убеждали ее самостоятельно приехать за внуком.

"Женщина поверила им и приехала в Астану, не зная, что в россии уже готовятся к ее задержанию", — сообщил Лубинец.

По его словам, сейчас российская сторона добивается выдачи украинки. Лубинец также подчеркнул, что передача Рожанской российским силовым структурам может создать серьезную угрозу ее безопасности, здоровью и соблюдению основополагающих прав.

"Поэтому я безотлагательно обратился к Омбудсману Казахстана Артуру Ластаеву с призывом не допустить никакой экстрадиции, выдачи или принудительного перемещения Любови Рожанской в россию. Отдельно провел с ним телефонный разговор", — отметил уполномоченный по правам человека.

Также Лубинец призвал проверить условия содержания украинки под стражей и правовые основания лишения ее свободы, а также обеспечить ей полный доступ к украинским дипломатическим и консульским представителям и адвокату.

Кроме того, омбудсман обратил внимание и на ситуацию с внуком Рожанской. По его данным, мать мальчика в 2021 году вывезла его в россию, а в 2022 году оформила для себя и ребенка российское гражданство. Вместе с тем в марте 2025 года Верховный Суд определил местом проживания ребенка Одессу. А бабушка приехала в Казахстан, чтобы забрать ребенка и вернуть его в Украину, однако сама была задержана по делу, инициированному россией.

Уполномоченный призвал украинцев, чьи дети находятся в россии или на временно оккупированных территориях, не пытаться возвращать их самостоятельно посредством поездок в рф или третьи страны.

"Самостоятельная поездка в рф или попытка забрать ребенка через третьи страны может создать серьезные риски для самих родственников и поставить под угрозу дальнейшее возвращение ребенка", — подчеркнул Лубинец.

Он посоветовал в таких случаях обращаться в официальные государственные структуры Украины, в частности в Офис омбудсмана, который занимается возвращением украинских детей из депортации, принудительного перемещения и иностранных государств.

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