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Ночью в российской Калуге прогремели взрывы, россияне сообщают о попадании БПЛА

Киев • УНН

 • 284 просмотра

В Калуге прозвучали взрывы во время атаки БПЛА и работы ПВО. Повреждены окна и балконы как минимум нескольких многоэтажек.

Ночью в российской Калуге прогремели взрывы, россияне сообщают о попадании БПЛА

В российской Калуге утром 3 октября прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников и работы ПВО. Местные жители сообщают о повреждении нескольких жилых домов, а OSINT-аналитики установили адреса некоторых из них, сообщает ASTRA, пишет УНН.

Подробности

В течение ночи в Калужской области несколько раз объявляли высший уровень опасности из-за беспилотников. Около 5:00 местные каналы начали сообщать о пролёте дронов и работе российской ПВО, после чего появилась информация о повреждении многоэтажек.

На опубликованных фото и видео видны выбитые окна и повреждённые балконы. OSINT-анализ ASTRA подтвердил повреждение жилого комплекса «Омега» на 3-м Академическом проезде.

Жители жалуются, что воздушной тревоги не было

Также повреждения зафиксировали в домах на Минской улице. На кадрах с места видны последствия как минимум возле 2 многоэтажек.

Местные жители в комментариях губернатору Калужской области Владиславу Шапше жаловались, что взрывы прогремели без предупреждения о воздушной тревоге. Одна из жительниц повреждённого дома сообщила, что взрывной волной в её квартире выбило окна. Позже этот комментарий удалили.

Какой именно объект мог быть целью атаки, пока неизвестно. Калуга расположена примерно в 180 км от Москвы, в городе работает ряд предприятий, часть из которых может быть связана с российским военно-промышленным комплексом.

Десятки дронов, около 10 мощных взрывов и исчез свет — «АТЕШ» сообщает о громкой ночи в Донецке03.10.26, 06:06 • 1992 просмотра

Степан Гафтко

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