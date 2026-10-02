В Нидерландах и Бельгии одна из сетей приостановила продажу умных очков Meta — чего опасаются

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Одна из крупнейших нидерландских розничных сетей оптики в пятницу объявила о приостановке продаж умных очков Ray-Ban компании Meta в Нидерландах и Бельгии на фоне растущей обеспокоенности по поводу конфиденциальности. Это один из первых подобных шагов со стороны ритейлера, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Это решение обусловлено продолжающимися общественными и политическими дискуссиями вокруг умных очков, а также вопросами относительно условий использования этой технологии", — заявил представитель сети Hans Anders.

Волна недовольства в Нидерландах из-за этих очков отражает более широкую негативную реакцию на умные очки, оснащенные камерами.

В Великобритании сеть пабов Wetherspoon ограничила использование очков Meta из-за опасений по поводу скрытой записи, тогда как в США против Meta и Luxottica подали иск: утверждается, что видео, снятые с помощью очков, просматривались людьми-аннотаторами без ведома тех, кто был заснят.

Представитель Meta сообщил, что компания продолжает разработку этих популярных очков. "Каждая пара с камерой имеет яркий индикатор на передней панели, который мигает во время фото- или видеосъемки; его невозможно отключить, а камера выключается, если кто-то закрывает ее или вмешивается в ее работу", — заявили в компании.

Во Франции расследуют случаи скрытой съёмки женщин с помощью "умных" очков

В Нидерландах регулятор по вопросам защиты данных (AP) в прошлом месяце предупредил, что видео, снятые умными очками, на которых можно идентифицировать людей, как правило, нельзя распространять или публиковать без их разрешения — получить которое в общественном месте довольно сложно.

Организация по защите прав потребителей Consumentenbond на этой неделе заявила, что подаст на Meta в суд, если компания не изменит конструкцию очков в соответствии с законодательством о защите частной жизни.

Организация Offlimits, борющаяся с онлайн-травлей, в пятницу также призвала Meta и владельца бренда Ray-Ban — компанию EssilorLuxottica — добровольно снять очки с продажи, пока не будет найден способ сделать скрытую запись невозможной.

Hans Anders является дочерней компанией Nexeye, принадлежащей инвестиционной фирме KKR. Nexeye управляет 776 магазинами в Нидерландах, Бельгии, Германии, Австрии и Швеции. В трех последних странах компания не продает очки.