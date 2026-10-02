Zara попала в скандал из-за детского костюма на Хэллоуин, напоминающего робу узников концлагерей

Фото: Liam McBurney/PA

Компания Zara оказалась в центре скандала из-за детского костюма на Хеллоуин, который сравнили с робой заключённых концлагерей, передаёт УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Испанская Zara недавно представила «Детский костюм жениха на Хеллоуин», который мгновенно вызвал возмущение в соцсетях. Серо-синий костюм в полоску за £39,99, состоящий из пиджака и шорт, многим напомнил одежду узников нацистских концлагерей. Сходство подчёркивали вертикальные полосы, потёртый вид и декоративные элементы, напоминающие колючую проволоку.

Некоторые пользователи возразили, отметив, что наряд больше напоминает полосатый костюм, который носил персонаж фильма «Битлджус».

После волны критики костюм исчез из онлайн-магазина. В Zara заявили, что сожалеют, если дизайн вызвал недоразумение, и подтвердили, что товар больше не продаётся.

Добавим

Для Zara это не первый подобный скандал. В 2014 году компания сняла с продажи детскую полосатую футболку со звездой после сравнений с одеждой заключённых концлагерей. А в 2007 году из магазинов убрали сумку с вышитым символом, похожим на свастику.