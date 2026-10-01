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Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине

Киев • УНН

 • 13525 просмотра

Международный день кофе отмечают 1 октября с 2015 года. Рассказываем о происхождении кофе и его пути к популярности в Украине.

Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине
Фото иллюстративное

1 октября в мире отмечают Международный день кофе. Этот праздник посвящён одному из самых популярных напитков, который за столетия стал частью повседневной жизни и культуры многих стран. Подробнее о том, когда был учреждён этот день, откуда происходит кофе и как он постепенно стал популярным в Украине, расскажет УНН.

Когда появился Международный день кофе

Официально Международный день кофе начали отмечать 1 октября 2015 года. Решение о проведении первого официального международного дня кофе Международная кофейная организация приняла в 2014 году. Первое празднование состоялось в Милане во время выставки Expo 2015. С тех пор 1 октября ежегодно посвящают кофе и людям, связанным с его производством и потреблением. Праздник также стал поводом привлечь внимание к кофейной индустрии и её значению для фермеров и целых сообществ.

Откуда происходит кофе

Родиной легендарного кофе считается именно Эфиопия. Существует немало легенд о том, как люди открыли свойства кофейного дерева, но одна из самых известных рассказывает о пастухе Калди, который заметил, что его козы становились активнее после того, как ели листья кофейного дерева. Получается, именно козы стали первооткрывателями кофе. Первые сведения о тонизирующих свойствах кофейных плодов датируют VI веком, а впоследствии кофейные ягоды стали известны в арабском мире, в частности в Йемене, тогда как сам напиток из обжаренных зёрен начали употреблять значительно позже, примерно с XV века.

Так, кофе постепенно распространился за пределы Аравии. Его пили на Ближнем Востоке, а позднее напиток начал приобретать популярность и в Европе. Первые кофейни стали местами, где люди не только пили кофе, но и общались, обсуждали новости, заключали торговые сделки и просто проводили время.

Как кофе появился в Украине

На территории современной Украины кофе начали пить ещё в XVI веке. Тогда напиток был известен жителям Крымского ханства и причерноморских территорий, находившихся под влиянием Османской империи. К слову, кофе был знаком и украинским казакам, и сведения о нём сохранились в исторических источниках XVII века. В частности, кофейные зёрна были среди подарков, которые патриарх Антиохийский Макарий III привёз Богдану Хмельницкому в 1654 году.

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А вот уже в Киеве о кофе знали не позднее 1679 года. Тогда в город прибыли шотландские военные во главе с Патриком Гордоном, который любил этот напиток и подавал его на своих вечеринках, однако даже тогда кофе ещё не был массовым напитком. Значительно большую популярность среди киевлян он приобрёл уже во второй половине XIX века, когда в городе начали активно работать кондитерские и кофейни. Такие заведения постепенно стали местами встреч, отдыха и общения, а кофе стал частью городской жизни. Кроме того, в Киеве кофейни отличались не только меню, но и своей аудиторией: в одних заведениях собирались представители деловых кругов, тогда как в других — преимущественно писатели, художники и городская богема. Кофейня могла быть местом, где за чашкой напитка они читали свежую газету, обсуждали новости или играли в шахматы.

Одним из известных примеров стала киевская кондитерская Семадени, расположенная возле Крещатика. Там встречались маклеры и банкиры, а свежая пресса была важной частью атмосферы заведения, тогда как в  других кофейнях посетителей привлекали более дешёвые напитки и возможность проводить за столиком много времени.

Каким бывает кофе

Наиболее распространёнными торговыми видами кофейных зёрен являются арабика и робуста. Растение робуста более выносливое и отличается горчинкой, тогда как арабика традиционно более популярна благодаря своим мягким вкусовым свойствам. Также существует либерика, однако она распространена значительно меньше. 

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Важную роль во вкусе напитка играет именно обжарка. Во время этого процесса зелёные зёрна меняют цвет и увеличиваются в объёме, а внутри них формируются многочисленные ароматические соединения. В зависимости от способа обжарки выделяют несколько степеней — от светлой до очень тёмной, и разную степень обжарки используют для разных способов приготовления кофе.

Кофе как часть мировой культуры

За столетия своего существования кофе распространился далеко за пределы регионов, где его начали выращивать. Вместе с напитком развивались традиции его приготовления и подачи, а американо, латте, капучино и другие кофейные напитки стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Сегодня, 1 октября, Международный день кофе напоминает не только о популярном напитке, но и о долгой истории его распространения.

Интересные факты о кофе

Кофе — это фрукт. Кофейные «зёрна» на самом деле являются семенами, которые растут внутри ягод, называемых кофейными вишнями.

Бразилия занимает первое место в мире по производству кофе. Далее в списке идут Вьетнам и Колумбия.

Самый дорогой кофе в мире называется копи-лювак и стоит сотни долларов. Этот кофе обжаривают после того, как его съедает, переваривает и выводит африканская пальмовая циветта. Благодаря естественной ферментации такой кофе приобретает особый сладкий вкус.Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Ежегодно люди выпивают около 400 миллиардов чашек.

Кофе имеет многовековую историю и известен человечеству уже более семи столетий.

В Италии насчитывается более 200 тысяч кофеен, поскольку там кофе является важной частью итальянской культуры. У итальянцев даже есть свои традиции относительно того, когда пить разные виды кофе.

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При остывании приготовленный кофе выделяет более 700 химических соединений, которые формируют его аромат.

Кофе попал в Бразилию контрабандным путём. В 1727 году саженцы кофейного дерева тайно вывезли из Франции в Бразилию.

Алла Киосак

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