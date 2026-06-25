Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказаться

Из Европы в Украину пришла аномальная жара. В ближайшие дни во многих регионах страны столбики термометров покажут +37 градусов. Чтобы спастись от духоты, люди скупают мороженое, лед и освежающие напитки. Но, как предупреждают медики, далеко не все любимые напитки можно употреблять в такую погоду без вреда для здоровья. Что нужно пить в жару, чтобы не навредить организму, разбирался УНН.

Кому нужно поддерживать водный баланс организма

В период летней жары соблюдать питьевой режим так же важно, как и защищать кожу от воздействия прямого солнца. Высокая температура воздуха заставляет организм активнее охлаждаться через потоотделение. Вместе с потом человек теряет часть минеральных веществ, в частности натрий, калий и магний. Если эти потери не компенсировать, возрастает риск обезвоживания, слабости, головной боли, головокружения и теплового истощения.

Самыми внимательными к соблюдению питьевого режима должны быть дети, пожилые люди, беременные, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, сахарным диабетом, а также те, кто работает на улице или много передвигается по городу в самые жаркие часы. Отдельную группу риска составляют люди, которые работают в помещениях с плохой вентиляцией или без нее, находятся в укрытиях или едут в транспорте.

Почему вода - лучший выбор в жару

Медики акцентируют: основным напитком в жару должна быть обычная питьевая вода. Она помогает поддерживать нормальную терморегуляцию, уменьшает риск перегрева и не создает дополнительной нагрузки на организм. Пить стоит регулярно, небольшими глотками, а не ждать сильной жажды. Ощущение жажды уже может свидетельствовать о том, что организму не хватает жидкости.

Несмотря на советы в интернет-медиа и популярных журналах о "двух литрах воды в сутки", в настоящее время не существует универсальной нормы воды, которая одинаково подходила бы всем. Потребность зависит от возраста, веса, состояния здоровья, уровня физической активности, температуры воздуха и влажности. В жаркие дни жидкости обычно нужно больше, чем в прохладную погоду. В то же время не стоит принудительно выпивать чрезмерные объемы воды, особенно людям с болезнями сердца или почек. Для них питьевой режим лучше согласовывать с врачом.

Один из простых бытовых ориентиров, который подскажет, достаточно ли жидкости употребляет человек - это цвет мочи. Если она темно-желтая, это может быть признаком недостаточного потребления жидкости. Если же человек часто пьет воду, но испытывает сильную слабость, тошноту, спутанность сознания, обмороки или очень высокую температуру тела, нужна медицинская помощь.

В чем разница между столовой и лечебно-столовой минералкой и когда их пить

Минеральная вода также может быть полезной, особенно если речь идет о потере солей через пот. Но важно различать столовую и лечебно-столовую воду.

Столовую минеральную воду можно употреблять чаще, а лечебные воды с высоким содержанием минералов не стоит пить бесконтрольно. Особенно осторожными должны быть люди с гипертонией, болезнями почек, сердца или склонностью к отекам.

Морс, компот и айран: что можно пить, кроме воды

Кроме обычной воды, в жару можно употреблять:

несладкие компоты;

морсы без большого количества сахара;

охлажденные травяные чаи;

кисломолочные напитки;

айран;

кефир.

Они станут уместными, если человек сильно потеет или имеет повышенную физическую нагрузку.

Отметим, что домашние напитки лучше готовить без избытка сахара. Сладкий компот или лимонад могут охладить на короткий промежуток времени. Но большое количество сахара не помогает нормально утолить жажду. После таких напитков часто хочется пить еще больше.

Нужно ли добавлять соль в воду?

Медики подчеркивают, что употребление соли в жару требует осторожности.

С одной стороны, во время интенсивного потоотделения организм теряет натрий. Именно поэтому после длительной работы на солнце, тренировки, дороги в жару могут пригодиться напитки с электролитами или специальные регидратационные растворы.

Но это не значит, что всем нужно дополнительно солить воду или резко увеличивать количество соленых продуктов. Для большинства людей достаточно обычного рациона и регулярного употребления воды. Избыток соли может повышать артериальное давление, усиливать отеки и создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Регидратационные растворы стоит использовать в случаях, когда есть значительная потеря жидкости:

сильное потоотделение;

диарея;

рвота;

длительное пребывание в жару без возможности нормально поесть.

Для ежедневного питья эти жидкости не подходят.

Кофе в жару: можно пить, но без злоупотребления

Больше всего вопросов с наступлением летнего сезона возникает у ценителей кофе. Люди стремятся узнать, могут ли продолжать употреблять любимый напиток без рисков для сердечно-сосудистой системы.

Небольшое количество кофе обычно не представляет проблемы для здорового человека, который нормально переносит кофеин и пьет достаточно воды. Однако чрезмерное употребление кофе, особенно крепкого, может усиливать сердцебиение, тревожность, потливость и ухудшать самочувствие в условиях высокой температуры.

В жару лучше не заменять кофе воду. Если человек выпил кофе, это не значит, что потребность в жидкости полностью закрыта. Особенно внимательными должны быть люди с повышенным давлением, аритмиями, тревожными состояниями, бессонницей или склонностью к паническим реакциям. Для них жара и избыток кофеина могут стать неудачным сочетанием.

Отдельная проблема - холодные кофейные напитки с сиропами, сливками и большим количеством сахара. Большинство воспринимает их как холодный напиток, который должен утолить жажду и удовлетворить потребность организма в жидкости.

Однако нутрициологи обращают внимание на то, что такие напитки - это фактически сладкие десерты. Они ни в коем случае не заменяют воду, а наоборот: могут еще больше нагружать измученный жаждой организм.

В чем опасность алкоголя летом

Алкогольные коктейли со льдом - один из худших вариантов "освежиться". Этанол усиливает потерю жидкости, ухудшает координацию, снижает внимательность и притупляет чувство опасности. Человек может не сразу заметить перегрев, слабость или головокружение.

Особенно опасен алкоголь - пиво, прохладительные коктейли типа "Мохито", джин-тоники, легкие алкогольные коктейли в бутылках с полок супермаркетов - на пляже, во время поездок, работы на улице, активного отдыха или пребывания в душных помещениях.

Даже слабоалкогольные напитки не стоит воспринимать как безопасную альтернативу воде. Пиво, коктейли или сидр не помогают организму охладиться и не компенсируют потери жидкости так, как это делает вода.

В период сильной жары от алкоголя лучше отказаться или по крайней мере существенно ограничить его употребление. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, тех, кто принимает лекарства, и людей старшего возраста.

Сладкие газированные напитки и энергетики: как правильно их пить в жару

Сладкие газированные напитки создают иллюзию быстрого освежения. Но они точно не лучший выбор в жару. Такие напитки содержат много сахара, могут усиливать жажду и не дают организму того, что ему больше всего нужно - стабильного пополнения водой.

Энергетики в жаркую погоду могут быть еще более проблемными. Они часто содержат кофеин, сахар и другие стимулирующие компоненты. На фоне жары они усиливают сердцебиение, тревожность, повышают нагрузку на сердце и ухудшают самочувствие. Особенно опасно сочетать энергетики с алкоголем.

Пакетированные соки также не стоит считать полноценной заменой воды. Из-за высокого содержания сахара их лучше употреблять умеренно. Если хочется вкуса, можно добавить в воду лимон, ягоды, мяту или огурец, но не превращать напиток в сироп.

Температура напитков тоже имеет значение

В жару многим хочется пить ледяную воду. Холодные напитки действительно могут давать ощущение облегчения, но слишком ледяная жидкость подходит не всем. У людей с чувствительным горлом, проблемами желудка или склонностью к спазмам она может вызвать дискомфорт.

Оптимальный вариант - прохладные, но не ледяные напитки. Они помогают освежиться и обычно лучше переносятся. Так же не стоит употреблять очень горячие напитки в период сильной жары, если они ухудшают самочувствие или усиливают потоотделение.

Как понять, что организму не хватает жидкости

Признаками обезвоживания могут быть:

сильная жажда;

сухость во рту;

головная боль;

слабость;

головокружение;

нестабильное мочеиспускание;

темный цвет мочи;

учащенное сердцебиение.

У детей дополнительными тревожными сигналами служат вялость, плач без слез, сухие губы, сонливость или необычная раздражительность.

Что делать, если человек перегрелся и обезвожился

Во время жары лучше всего работает профилактика. Воду стоит иметь с собой на улице, в транспорте, в дороге, на работе и во время пребывания в укрытии. Пить лучше регулярно в течение дня, а не большими объемами за один раз.

Основой питьевого режима должна стать вода. Дополнительно можно употреблять несладкие напитки и продукты с высоким содержанием жидкости, а алкоголь, энергетики и слишком сладкие напитки лучше ограничить. Кофе возможен в умеренном количестве, но он не должен заменять воду.

Если человек перегрелся, его нужно перевести в прохладное место, дать воду небольшими глотками, расстегнуть тесную одежду, охладить кожу водой или влажными салфетками.

Если состояние не улучшается, появляется спутанность сознания, обморок, рвота или очень высокая температура тела, необходимо обращаться за неотложной медицинской помощью.

Напомним

Ранее мы писали о том, как защититься от солнечного удара. Кандидат медицинских наук Отто Стойка объяснил, что солнечный и тепловой удары - это перегревание организма, но они отличаются причинами. Он акцентировал на том, что охлаждаться тоже надо правильно: без резких перепадов температур.