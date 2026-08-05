Доверие украинцев к Зеленскому упало до 55%, но большинство против выборов во время войны — опрос

В начале августа текущего года доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев снизилось с 58% до 55% по сравнению с апрелем текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Этот опрос проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года. Были опрошены 974 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме оккупированных россиянами территорий. По данным социологов, 55% опрошенных доверяют Зеленскому, не доверяют — 40% (баланс доверия-недоверия — +15%).

В то же время в мае 61% украинцев доверяли президенту, а 34% — не доверяли.

По сравнению с апрелем мы также фиксируем снижение доверия к В. Зеленскому. Однако мы, по крайней мере пока, не наблюдаем именно обвала доверия из-за резонансных кадровых решений, чего могли ожидать некоторые политики, эксперты и обозреватели — говорится в результатах опроса.

Кроме того, социологи советуют учитывать тот факт, что среди 54%, которые доверяют Зеленскому, 20% доверяют ему "полностью", а остальные 34% доверяют "скорее".

При этом для понимания баланса важно учитывать, что среди тех, кто ему не доверяет, есть разделение: 19% "совсем" не доверяют, а 20% не доверяют "скорее" — сообщили в КМИС.

В то же время сохраняется стабильная тенденция: большинство украинцев выступают против проведения выборов в ближайшее время, до завершения боевых действий.

Только 15% сейчас (в последний раз в марте — 12%) считают, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий. Еще 23% считают, что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности. По сравнению с мартом доля таких людей выросла с 13% до 23%. В то же время с марта с 69% до 57% сейчас стало меньше тех, кто считает, что выборы должны проходить только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Вместе с тем большинство по-прежнему считают, что выборы должны проходить только после полного завершения войны — говорится в опросе КМИС.

Напомним

По данным КМИС, более 60% украинцев поддерживают прекращение огня при условии размещения европейских войск на линии фронта.