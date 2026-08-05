Что празднуют 5 августа в Украине и мире

Пока весь мир 5 августа отмечает изобретение, навсегда изменившее правила дорожного движения, — Международный день светофора, Хорватия масштабно празднует День Победы и благодарности родине. В Украине же, учитывая два церковных календаря, этот день наполнен богатыми народными обычаями: от почитания Почаевской иконы Божией Матери по старому стилю до подготовки к Преображению и праздника "Евстигнея Житника" по новому, пишет УНН.

Международный день светофора (International Traffic Light Day)

Знаковый праздник для автомобилистов и пешеходов всего мира. Именно 5 августа 1914 года в американском городе Кливленд, штат Огайо, был установлен первый в мире электрический светофор, который имел лишь два сигнала — красный и зеленый, а при переключении издавал громкий звуковой сигнал. Этот день является отличным поводом напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на улицах.

День Победы и благодарности родине и День хорватских защитников в Хорватии (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti)

Один из самых главных и самых эмоциональных государственных праздников Хорватии. Отмечается в честь успешного завершения военной операции "Буря" (Oluja) 5 августа 1995 года, когда хорватские войска освободили город Книн и восстановили контроль над значительной частью своей территории, положив конец сепаратистской республике Сербская Краина.

День напряженной работы или День "работай как собака" (Work Like a Dog Day)

Этот необычный праздник имеет целью почтить людей, которые отличаются чрезвычайным трудолюбием, целеустремленностью и выкладываются на все 100% ради достижения своей цели. Это день уважения к трудоголикам.

День нижнего белья (National Underwear Day)

Популярный в США неофициальный праздник, основанный в 2003 году брендом Freshpair. Он призывает людей не стесняться своего тела, ценить комфорт и даже рассматривается как день пропаганды бодипозитива.

День устриц (National Oyster Day)

Изысканный гастрономический праздник, посвященный популярному морскому деликатесу. Сегодня гурманы по всему миру устраивают дегустации устриц, сочетая их с белым вином или шампанским.

Предпразднство Преображения Господня и память мученика Евсигния Антиохийского

По новому календарю, 5 августа верующие начинают готовиться к великому двунадесятому празднику — Преображению (который теперь отмечается 6 августа). Также вспоминают святого Евсигния, жившего в III-IV веках. В народной традиции этот день получил название "Евстигней Житник". Наши предки в этот день выходили в поле и "закликали стерню", прося землю сохранить силу для будущих урожаев. Традиционным блюдом 5 августа считался хлеб с солью и сырым луком — считалось, что такой перекус добавляет здоровья, очищает организм и защищает от простуд в преддверии осени.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 5 августа отмечают Праздник Почаевской иконы Божией Матери — одной из самых известных и почитаемых чудотворных икон в Украине, которая является символом защиты от врагов. Также в этот день чтят память мучеников Трофима и Феофила. В народе день называли "Трофим Бессонник" или "Калинники-Малинники". Название "Бессонник" появилось из-за того, что первая половина августа — это время самых тяжелых и интенсивных жатв, когда крестьяне работали в полях от зари до зари, почти не имея времени на сон. В то же время в лесах начинался активный сбор ягод калины и малины, из которых делали заготовки на зиму.