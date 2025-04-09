Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией (1:1) в выездном матче Лиги наций. Анна Петрик реализовала пенальти, и Украина сохранила лидерство в группе с 10 очками.
Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.
Елена Дума продолжает называть кейс с яхтой медведчука успешным, несмотря на срыв продажи. Эксперты требуют ее отставки и расследования, подчеркивая пиар вместо результата.
Хорватия приняла 13-й пакет военной и гуманитарной помощи Украине в 2025 году. Хорватия поделится опытом расследования военных преступлений и приглашает Украину на конференцию ветеранов.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Ни один хорватский военнослужащий не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине. Президент Миланович подчеркнул, что это его предвыборное обещание.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
Президент выразил сожаление по поводу срыва переговоров в Белом доме, но подчеркнул важность конструктивного сотрудничества. ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны, который включает дополнительную ПВО для Украины.
Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира по горным лыжам в слаломе в Сестриере. Спортсменка достигла этого результата после возвращения от серьезной травмы живота, полученной в ноябре.
Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.
Украинская женская сборная победила Албанию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций-2025. Голы забили Овдийчук и Козлова, следующий матч команда проведет 25 февраля против Хорватии.
Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Стороны обсудили военную поддержку и совместные планы на будущее, подчеркнув важность гарантий безопасности.
Молодежная сборная Украины попала в группу H квалификации Евро-2027 (U-21). Соперниками стали Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.
Елена Дума критикует позицию TI относительно санкционной продажи активов, в частности яхты медведчука. Transparency International указывает на недостатки в работе АРМА и настаивает на необходимости реформирования агентства.
Посла Испании в Бельгии уволили после того, как он заснул на совещании во время речи главы МИД. Министр Альбарес, которого называют «Малым Наполеоном», известен жестким стилем руководства и частыми увольнениями.
В Запорожье отец и старший сын организовали похищение младшего сына через криптовалюту на сумму 500 000 долларов. Полиция инсценировала похищение и готовит подозрения заказчикам, которым грозит до 12 лет заключения.
Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. Помощь включает производство ракет, катера, грузовики, боеприпасы и обучение украинских военных.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ожидаемом одобрении 12-го пакета помощи от Хорватии. Решение должно быть принято завтра во время встречи с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.
Премьер-министр Украины проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности и разминированию. Запланированы встречи с Пленковичем, Яндроковичем и представителями бизнеса.
Запасы газа в ЕС упали до 58,5% против 74% в прошлом году.
Президент Украины встретился с премьер-министрами Швеции, Хорватии и Нидерландов на полях Всемирного экономического форума. Обсудили военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность и гуманитарное разминирование.
В Киеве состоялась первая встреча в формате "Украина - Юго-Восточная Европа" с участием министров иностранных дел 9 стран. Обсудили вопросы обороны, разминирования и поддержки Украины на пути в ЕС.
В Киеве состоялась первая министерская встреча Украина-Юго-Восточная Европа, где приняли совместное коммюнике. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает к укреплению энергетической безопасности региона.
Обзор важнейших спортивных соревнований в начале 2025 года. Среди главных событий - матчи еврокубков, чемпионат мира по биатлону и три титульных боя в профессиональном боксе.
Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов в Хорватии, получив 74,68% голосов. Его соперник от правящей партии Драган Приморац получил 25,32% голосов избирателей.
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов с результатом 74,68% голосов. Его оппонент Драган Приморац получил лишь 25,32% поддержки избирателей.
В Хорватии проходит второй тур президентских выборов, где лидирует действующий президент Зоран Миланович. По результатам первого тура он получил 49,1% голосов против 19,35% у оппонента Драгана Приморца.
В Хорватии проходит второй тур президентских выборов между действующим президентом Зораном Милановичем и кандидатом от ХДС Драганом Приморацем. Миланович лидировал в первом туре и сохраняет преимущество.
Зоран Миланович получил почти половину голосов в первом туре президентских выборов Хорватии. Второй тур состоится 12 января, поскольку ни один кандидат не набрал абсолютного большинства.