$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28459 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41896 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48051 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54746 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67032 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56558 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55795 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119500 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81689 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226145 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87380 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20366 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17288 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16091 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17691 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87391 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119500 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226145 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403222 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395641 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10924 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16095 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17292 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20370 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75106 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Хорватия

Новости по теме

Украинки расписали ничью с Чехией в Лиге наций - 1:1

Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией (1:1) в выездном матче Лиги наций. Анна Петрик реализовала пенальти, и Украина сохранила лидерство в группе с 10 очками.

спорт • 8 апреля, 20:35 • 5492 просмотра

Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал "золото" на Кубке Европы в Хорватии

Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.

спорт • 8 апреля, 08:41 • 9532 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

Елена Дума продолжает называть кейс с яхтой медведчука успешным, несмотря на срыв продажи. Эксперты требуют ее отставки и расследования, подчеркивая пиар вместо результата.

политика • 3 апреля, 15:43 • 97846 просмотра

Хорватия готовит 13-й пакет помощи Украине

Хорватия приняла 13-й пакет военной и гуманитарной помощи Украине в 2025 году. Хорватия поделится опытом расследования военных преступлений и приглашает Украину на конференцию ветеранов.

Война • 31 марта, 15:21 • 42749 просмотра

В Киев прибыли делегации Европарламента и 17 стран ЕС

Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.

политика • 31 марта, 11:39 • 149483 просмотра

Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

Война • 27 марта, 18:53 • 587942 просмотра

Ни одного солдата здесь не будет: президент Хорватии высказался по поводу миротворческой миссии в Украине

Ни один хорватский военнослужащий не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине. Президент Миланович подчеркнул, что это его предвыборное обещание.

политика • 27 марта, 15:26 • 21341 просмотра

Италия попала в пятерку стран, которые способствуют “демократической рецессии” в Европе - отчет

Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.

Новости Мира • 17 марта, 10:16 • 37736 просмотра

Украина стремится к конструктивному сотрудничеству с США - Зеленский

Президент выразил сожаление по поводу срыва переговоров в Белом доме, но подчеркнул важность конструктивного сотрудничества. ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны, который включает дополнительную ПВО для Украины.

Война • 4 марта, 18:35 • 18287 просмотра

Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы

Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира по горным лыжам в слаломе в Сестриере. Спортсменка достигла этого результата после возвращения от серьезной травмы живота, полученной в ноябре.

спорт • 23 февраля, 15:25 • 26176 просмотра

Зеленский провел переговоры с лидерами восьми стран: что обсуждали

Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.

политика • 21 февраля, 21:11 • 33288 просмотра

Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций

Украинская женская сборная победила Албанию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций-2025. Голы забили Овдийчук и Козлова, следующий матч команда проведет 25 февраля против Хорватии.

спорт • 21 февраля, 20:23 • 27804 просмотра

Зеленский пообщался с премьер-министром Хорватии и поделился деталями разговора

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Стороны обсудили военную поддержку и совместные планы на будущее, подчеркнув важность гарантий безопасности.

политика • 21 февраля, 13:38 • 19466 просмотра

Украина узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2027

Молодежная сборная Украины попала в группу H квалификации Евро-2027 (U-21). Соперниками стали Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

спорт • 6 февраля, 10:02 • 27757 просмотра

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Елена Дума критикует позицию TI относительно санкционной продажи активов, в частности яхты медведчука. Transparency International указывает на недостатки в работе АРМА и настаивает на необходимости реформирования агентства.

Общество • 5 февраля, 17:28 • 255639 просмотра

Глава МИД Испании уволил дипломата, который заснул во время его выступления в Мадриде

Посла Испании в Бельгии уволили после того, как он заснул на совещании во время речи главы МИД. Министр Альбарес, которого называют «Малым Наполеоном», известен жестким стилем руководства и частыми увольнениями.

Новости Мира • 2 февраля, 05:20 • 35926 просмотра

Отец и старший сын заказали похищение младшего, чтобы завладеть его криптокошельком

В Запорожье отец и старший сын организовали похищение младшего сына через криптовалюту на сумму 500 000 долларов. Полиция инсценировала похищение и готовит подозрения заказчикам, которым грозит до 12 лет заключения.

Криминал и ЧП • 1 февраля, 14:03 • 32973 просмотра

Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. Помощь включает производство ракет, катера, грузовики, боеприпасы и обучение украинских военных.

Война • 30 января, 15:23 • 37366 просмотра

Хорватия анонсировала 12-й пакет помощи: принятие состоится завтра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ожидаемом одобрении 12-го пакета помощи от Хорватии. Решение должно быть принято завтра во время встречи с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

политика • 29 января, 13:03 • 23696 просмотра

Шмыгаль прибыл в Загреб: что будет обсуждать с руководством Хорватии

Премьер-министр Украины проведет переговоры с руководством Хорватии по энергетической безопасности и разминированию. Запланированы встречи с Пленковичем, Яндроковичем и представителями бизнеса.

Война • 29 января, 11:27 • 31277 просмотра

Газовые хранилища в ЕС заполнены только на 58%

Запасы газа в ЕС упали до 58,5% против 74% в прошлом году.

Экономика • 24 января, 06:49 • 35857 просмотра

Зеленский в Давосе встретился с лидерами Швеции, Хорватии, Нидерландов: о чем говорили

Президент Украины встретился с премьер-министрами Швеции, Хорватии и Нидерландов на полях Всемирного экономического форума. Обсудили военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность и гуманитарное разминирование.

Война • 22 января, 19:15 • 46007 просмотра

Зеленский провел встречу с главами МИД стран Юго-Восточной Европы

В Киеве состоялась первая встреча в формате "Украина - Юго-Восточная Европа" с участием министров иностранных дел 9 стран. Обсудили вопросы обороны, разминирования и поддержки Украины на пути в ЕС.

политика • 18 января, 00:32 • 75651 просмотра

Укрепление энергетической безопасности и усиление поддержки: принято коммюнике между Украиной и странами Юго-Восточной Европы

В Киеве состоялась первая министерская встреча Украина-Юго-Восточная Европа, где приняли совместное коммюнике. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает к укреплению энергетической безопасности региона.

Экономика • 17 января, 13:12 • 31761 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Обзор важнейших спортивных соревнований в начале 2025 года. Среди главных событий - матчи еврокубков, чемпионат мира по биатлону и три титульных боя в профессиональном боксе.

спорт • 16 января, 16:30 • 182754 просмотра

В Хорватии подсчитали 100 процентов голосов на выборах президента: победил пророссийский Миланович

Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов в Хорватии, получив 74,68% голосов. Его соперник от правящей партии Драган Приморац получил 25,32% голосов избирателей.

Новости Мира • 13 января, 08:45 • 21884 просмотра

Второй тур: пророссийский кандидат Миланович одержал победу на выборах в Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов с результатом 74,68% голосов. Его оппонент Драган Приморац получил лишь 25,32% поддержки избирателей.

Новости Мира • 12 января, 21:38 • 22859 просмотра

В Хорватии продолжается второй тур президентских выборов: лидирует действующий глава государства Миланович

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов, где лидирует действующий президент Зоран Миланович. По результатам первого тура он получил 49,1% голосов против 19,35% у оппонента Драгана Приморца.

Новости Мира • 12 января, 10:34 • 30880 просмотра

Хорватия выбирает президента: второй тур выборов: второй тур выборов

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов между действующим президентом Зораном Милановичем и кандидатом от ХДС Драганом Приморацем. Миланович лидировал в первом туре и сохраняет преимущество.

Новости Мира • 12 января, 00:43 • 28148 просмотра

В Хорватии подсчитали 100% бюллетеней на выборах президента: в первом туре победил пророссийский Миланович

Зоран Миланович получил почти половину голосов в первом туре президентских выборов Хорватии. Второй тур состоится 12 января, поскольку ни один кандидат не набрал абсолютного большинства.

Новости Мира • 30 декабря, 07:35 • 19467 просмотра