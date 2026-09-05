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Десятки тысяч людей вышли на митинг из-за задержек с уборкой мусора в Хорватии

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В Загребе протестовали против задержки очистки свалки, на которой находится более 30 тысяч тонн отходов, в Лике. Экологи заявляют о загрязнении воды.

Десятки тысяч людей вышли на митинг из-за задержек с уборкой мусора в Хорватии
REUTERS/Borut Zivulovic

Тысячи людей в Загребе вышли на митинг, чтобы выразить протест против неспособности правительства начать очистку более 30 тыс. тонн отходов в центральной Хорватии. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Десятки тысяч людей собрались на центральной площади Загреба в субботу, чтобы выразить протест против неспособности правительства начать очистку более 30 тыс. тонн отходов в центральной Хорватии, которые, по словам экологов, загрязняют питьевую воду в этом районе 

- пишет издание. 

Протест, один из крупнейших в Хорватии за несколько лет, получил название "Марш за Лику" в честь горного региона, где хранятся отходы.

В прошлом году власти обнаружили от 34 тыс. до 37 тыс. тонн отходов, значительная часть которых была импортирована из Италии в 2023 и 2024 годах, на свалке возле города Госпич в регионе Лика в Хорватии. Правительство пообещало очистить свалку, но экологические группы говорят, что прогресс незначителен.

Экологи утверждают, что эти отходы, среди которых, по их словам, есть медицинские и другие промышленные отходы, загрязняют воздух, почву и воду в Лике — регионе, известном своими огромными территориями нетронутой природы. Они обвиняют правительство в слишком медленных действиях по их устранению.

Протестующие несли баннеры с надписями: "Легкие Хорватии больше не могут дышать", "Остановите разрушение Хорватии" и "Природа не прощает".

Напомним 

Оползень отходов в коммуне Гбессия после ночных ливней завалил здания. Шесть человек получили тяжелые ранения, еще 16 — легкие травмы.

Павел Башинский

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Reuters
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