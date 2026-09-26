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Соцсети отказались рекламировать документальный фильм о Маске

Киев • УНН

 • 2298 просмотра

Платформы назвали трейлер политическим контентом и отклонили рекламу. Meta не удовлетворила апелляцию, а TikTok и YouTube ещё её рассматривают.

Соцсети отказались рекламировать документальный фильм о Маске

Социальные сети YouTube, TikTok, а также Instagram и Facebook отказались рекламировать документальный фильм об американском бизнесмене и богатейшем человеке в мире Илоне Маске. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, студия, выпускающая новый документальный фильм Алекса Гибни об Илоне Маске под названием "Маск" ("Musk"), не может разместить рекламу на крупнейших социальных платформах.

"YouTube, TikTok, а также Meta — владелец Instagram и Facebook — отказываются размещать трейлер фильма "Маск", как и сама платформа X", — стало известно изданию. 

Отмечается, что отказ соцсетей стал неожиданностью для дистрибьютора Bleecker Street, и сейчас в компании пытаются выяснить, почему рекламу отклонили, сообщает источник. 

"Нежелание платформ принимать даже платную рекламу, несомненно, вызовет обеспокоенность по поводу свободы слова и сокращения числа компаний, контролирующих многие платформы в этой стране, и, по иронии судьбы, станет наглядным подтверждением именно того тезиса, который фильм стремится донести. Документальный фильм Гибни — это четырехчасовой взгляд на главного героя, который пытается контролировать дискуссию различными способами, в частности путем якобы цензуры на X, которую он приобрел в 2022 году", — добавляет издание. 

YouTube, TikTok и Meta предоставили представителям Bleecker Street объяснения, связанные с "политическим контентом". Платформы двух последних компаний, согласно политике, не позволяют размещать предвыборную или другую политическую рекламу. В случае Meta это в значительной степени связано с последствиями скандала вокруг Facebook и Cambridge Analytica во время выборов 2016 года. 

Однако трейлер о Маске, опубликованный в четверг, судя по всему, не подпадает под категорию предвыборной рекламы, для предотвращения которой и были приняты эти правила, пишет издание. Он просто содержит кадр с политического митинга 2024 года и упоминание в конце о выборах 2024 года — такие кадры встречаются во многочисленных документальных фильмах и вряд ли имеют целью агитацию за конкретного кандидата на будущих выборах, отмечает издание.

Причина отказа YouTube, как отмечается, еще менее понятна, поскольку платформа позволяет размещать предвыборную рекламу, хотя и с пометкой "оплачено" от проверенных кандидатов.

Компания Bleecker Street подала апелляции во все три компании. Meta уже отклонила апелляцию. TikTok и YouTube все еще рассматривают эти обращения. Со своей стороны, X отказалась сотрудничать с Bleecker Street по этому фильму и даже размещать рекламу любых других фильмов компании, запланированных на ближайшее время.

Напомним 

Акции SpaceX взлетели на 23% после дебюта на Уолл-стрит, сделав генерального директора Илона Маска первым в истории триллионером. 

Павел Башинский

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