Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"
Киев • УНН
Доброполье остается под контролем Сил обороны, заявили в «Азове». Российские штурмовые группы уничтожают на подступах к городу.
Силы обороны продолжают контролировать город Доброполье в Донецкой области, несмотря на фейковые сообщения минобороны рф, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к нему. Об этом сообщил 1-й корпус НГУ "Азов" 26 сентября, передает УНН.
Силы обороны Украины продолжают контролировать Доброполье, несмотря на фейковые сообщения минобороны рф. Планами военно-политического руководства рф на эту осень предусмотрено окружение Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров
Детали
В корпусе отметили, что город Доброполье остается под контролем Сил обороны, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к нему при попытке инфильтрации в межпозиционное пространство.
Попытки расширить "серую зону" и бронетехника на осень - в Силах обороны раскрыли тактику россиян возле Доброполья22.09.26, 12:36 • 3914 просмотров
Напомним
российские войска поддерживают самый высокий темп наступательных действий именно на Добропольском направлении, однако достигли там лишь незначительных результатов. Украинские дроны срывают попытки противника закрепиться и создают проблемы с логистикой российских подразделений.