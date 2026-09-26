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Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"Video
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Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"

Киев • УНН

 • 3850 просмотра

Доброполье остается под контролем Сил обороны, заявили в «Азове». Российские штурмовые группы уничтожают на подступах к городу.

Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"

Силы обороны продолжают контролировать город Доброполье в Донецкой области, несмотря на фейковые сообщения минобороны рф, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к нему. Об этом сообщил 1-й корпус НГУ "Азов" 26 сентября, передает УНН

Силы обороны Украины продолжают контролировать Доброполье, несмотря на фейковые сообщения минобороны рф. Планами военно-политического руководства рф на эту осень предусмотрено окружение Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров

- говорится в сообщении "Азова". 

Детали 

В корпусе отметили, что город Доброполье остается под контролем Сил обороны, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к нему при попытке инфильтрации в межпозиционное пространство.

Попытки расширить "серую зону" и бронетехника на осень - в Силах обороны раскрыли тактику россиян возле Доброполья22.09.26, 12:36 • 3914 просмотров

Напомним 

российские войска поддерживают самый высокий темп наступательных действий именно на Добропольском направлении, однако достигли там лишь незначительных результатов. Украинские дроны срывают попытки противника закрепиться и создают проблемы с логистикой российских подразделений. 

Павел Башинский

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