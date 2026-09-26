Силы обороны продолжают контролировать город Доброполье в Донецкой области, несмотря на фейковые сообщения минобороны рф, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к нему. Об этом сообщил 1-й корпус НГУ "Азов" 26 сентября, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают контролировать Доброполье, несмотря на фейковые сообщения минобороны рф. Планами военно-политического руководства рф на эту осень предусмотрено окружение Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров