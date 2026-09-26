U2 анонсировала первый почти за 10 лет альбом с новым материалом
Киев • УНН
U2 выпустит 13 ноября альбом Carnaval de Luz с 12 треками. В него войдут последняя запись Долли Партон и новая песня Silencio.
Группа U2 официально анонсировала выход своего первого альбома с новым материалом почти за десять лет под названием Carnaval de Luz, который выйдет 13 ноября. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в альбом войдут 12 композиций. Завершающим станет трек Torn — последняя запись Долли Партон, которая исполнила песню вместе с Боно. Она умерла в возрасте 80 лет 25 августа.
Гитарист The Edge описал Carnaval de Luz, 16-й студийный альбом U2, как "хаотичную, провокационную, священную коллекцию песен", тогда как Боно анонсировал "громкие гитары, глубокий бас, некоторые экстатические ритмы"
Издание указывает, что этот альбом завершает трудолюбивый период для ирландских рок-легенд, которые в этом году уже выпустили два мини-альбома: Days of Ash и Easter Lily.
Выступая накануне выхода Days of Ash в феврале, Боно рассказал о выходе нового альбома, заявив, что он будет иметь "карнавальную атмосферу… более дерзкое радостное ощущение", чем "сложное политическое написание песен на том мини-альбоме, которое отражало ICE, Иран, Украину и израильско-палестинский конфликт
С анонсом нового альбома группа представила новую песню Silencio, которая войдет в него.
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