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U2 анонсировала первый почти за 10 лет альбом с новым материалом

Киев • УНН

 • 180 просмотра

U2 выпустит 13 ноября альбом Carnaval de Luz с 12 треками. В него войдут последняя запись Долли Партон и новая песня Silencio.

U2 анонсировала первый почти за 10 лет альбом с новым материалом

Группа U2 официально анонсировала выход своего первого альбома с новым материалом почти за десять лет под названием Carnaval de Luz, который выйдет 13 ноября. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в альбом войдут 12 композиций. Завершающим станет трек Torn — последняя запись Долли Партон, которая исполнила песню вместе с Боно. Она умерла в возрасте 80 лет 25 августа.

Гитарист The Edge описал Carnaval de Luz, 16-й студийный альбом U2, как "хаотичную, провокационную, священную коллекцию песен", тогда как Боно анонсировал "громкие гитары, глубокий бас, некоторые экстатические ритмы"

— говорится в статье.

Издание указывает, что этот альбом завершает трудолюбивый период для ирландских рок-легенд, которые в этом году уже выпустили два мини-альбома: Days of Ash и Easter Lily.

Выступая накануне выхода Days of Ash в феврале, Боно рассказал о выходе нового альбома, заявив, что он будет иметь "карнавальную атмосферу… более дерзкое радостное ощущение", чем "сложное политическое написание песен на том мини-альбоме, которое отражало ICE, Иран, Украину и израильско-палестинский конфликт

— пишет издание.

С анонсом нового альбома группа представила новую песню Silencio, которая войдет в него.

Напомним

Роберт Де Ниро, Катрин Денёв, Imagine Dragons, Боно, Хилари Суэнк, Вигго Мортенсен, Эмма Томпсон, Стивен Фрай — более 30 мировых звезд и амбассадоров UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки.

Всемирно известная группа U2 поддержала Владимира Зеленского и Украину02.03.25, 13:09 • 51874 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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