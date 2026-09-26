U2 анонсировала первый почти за 10 лет альбом с новым материалом

Группа U2 официально анонсировала выход своего первого альбома с новым материалом почти за десять лет под названием Carnaval de Luz, который выйдет 13 ноября. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в альбом войдут 12 композиций. Завершающим станет трек Torn — последняя запись Долли Партон, которая исполнила песню вместе с Боно. Она умерла в возрасте 80 лет 25 августа.

Гитарист The Edge описал Carnaval de Luz, 16-й студийный альбом U2, как "хаотичную, провокационную, священную коллекцию песен", тогда как Боно анонсировал "громкие гитары, глубокий бас, некоторые экстатические ритмы" — говорится в статье.

Издание указывает, что этот альбом завершает трудолюбивый период для ирландских рок-легенд, которые в этом году уже выпустили два мини-альбома: Days of Ash и Easter Lily.

Выступая накануне выхода Days of Ash в феврале, Боно рассказал о выходе нового альбома, заявив, что он будет иметь "карнавальную атмосферу… более дерзкое радостное ощущение", чем "сложное политическое написание песен на том мини-альбоме, которое отражало ICE, Иран, Украину и израильско-палестинский конфликт — пишет издание.

С анонсом нового альбома группа представила новую песню Silencio, которая войдет в него.

Напомним

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