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Всемирно известная группа U2 поддержала Владимира Зеленского и Украину

Киев • УНН

 • 51603 просмотра

Ирландская рок-группа U2 разместила в Instagram фото президента Зеленского в сине-желтых цветах. Музыканты добавили особое послание о свободе и поддержали Украину словами «Слава Украине!».

Всемирно известная группа U2 поддержала Владимира Зеленского и Украину

Музыканты ирландской рок-группы U2 поддержали Украину и президента Владимира Зеленского на своей странице в Instagram, опубликовав фото украинского лидера и выразив слова поддержки стране.  

Передает УНН со ссылкой на страницу U2 в соцсети.

На странице U2 в Instagram появилось сообщение с изображением Владимира Зеленского в сине-желтом цвете.

Также группа опубликовала слова: «Свобода - это ощущение. Ощущение, которое я имею вокруг тебя. Свобода - это ощущение, которого я никогда не знал. Слава Украине!».

Напомним,

Австралия и Новая Зеландия выразили поддержку Украине после перепалки в Белом доме. Зеленский поблагодарил.

Лидеры ФРГ: Украина может положиться на Европу, и в частности, - поддержку Германии28.02.25, 22:52 • 30743 просмотра

Игорь Тележников

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