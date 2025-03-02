Всемирно известная группа U2 поддержала Владимира Зеленского и Украину
Киев • УНН
Ирландская рок-группа U2 разместила в Instagram фото президента Зеленского в сине-желтых цветах. Музыканты добавили особое послание о свободе и поддержали Украину словами «Слава Украине!».
Музыканты ирландской рок-группы U2 поддержали Украину и президента Владимира Зеленского на своей странице в Instagram, опубликовав фото украинского лидера и выразив слова поддержки стране.
Передает УНН со ссылкой на страницу U2 в соцсети.
На странице U2 в Instagram появилось сообщение с изображением Владимира Зеленского в сине-желтом цвете.
Также группа опубликовала слова: «Свобода - это ощущение. Ощущение, которое я имею вокруг тебя. Свобода - это ощущение, которого я никогда не знал. Слава Украине!».
Напомним,
Австралия и Новая Зеландия выразили поддержку Украине после перепалки в Белом доме. Зеленский поблагодарил.
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