Австралія та Нова Зеландія висловили підтримку Україні після перепалки у Білому домі. Зеленський подякував
Київ • УНН
Прем'єр-міністри Австралії та Нової Зеландії висловили підтримку Україні після перепалки між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Лідери підтвердили незмінну позицію щодо захисту суверенітету України.
Прем'єр-міністри Австралії та Нової Зеландії висловили підтримку Україні після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність обом лідерам, пише УНН.
Деталі
"Протягом трьох років Австралія з гордістю підтримувала хоробрий народ України в його боротьбі за захист свого суверенітету від жорстокості російської агресії та на підтримку міжнародного права. Австралія підтримує Україну", - написав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі у X.
"Нова Зеландія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка захищається у війні, яку розпочала росія. Вона посилює захист гордої, демократичної та суверенної нації, а також захист міжнародного права", - написав прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон у X.
"Дякую за вашу підтримку", - відповів Президент України Володимир Зеленський обом лідерам.
Доповнення
У п’ятницю, 28 лютого, в Овальному кабінеті у Білому домі спалахнула безпрецедентна перепалка, коли, як описує CNN "президент Дональд Трамп дорікнув своєму українському колезі Володимиру Зеленському".
"Ніколи раніше", зауважує CNN, американський президент США "словесно не нападав на свого відвідувача, як Трамп на Зеленського".
Згодом західні лідери почали підтримувати Україну.
Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну 01.03.25, 00:53 • 100354 перегляди