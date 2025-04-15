Ентоні Альбанезе

Пропалестинські демонстранти забралися на дах австралійського парламенту, потім їх відвела поліція

Чотирьох протестувальників-палестинців заарештували після того, як вони залізли на дах будівлі австралійського парламенту, щоб розгорнути плакати з критикою війни в Газі.