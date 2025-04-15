Прем'єр Альбанезе робить ставку на вирішення житлової проблеми, пропонуючи програми підтримки та інвестиції. Опозиція пропонує податкові пільги для покупців першого житла.
Президент Литви заявив про готовність відправити військових в Україну в рамках миротворчої місії. Умовою є припинення вогню та підтримка інших країн Європи.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна готова обговорити відправлення миротворчих сил в Україну у разі припинення вогню.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про приєднання до віртуальної зустрічі коаліції, де підтвердив сильну підтримку України. Лідери домовилися про конкретні дії для підтримки країни.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів переговори з австралійським колегою щодо "Коаліції охочих" для України. У вівторок у Парижі відбудеться зустріч начальників оборонних відомств для обговорення подальших дій.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про готовність розглянути участь у миротворчих операціях в Україні. Заява пролунала після рішення Трампа призупинити військову допомогу США Україні через суперечку із Зеленським.
Прем'єр-міністри Австралії та Нової Зеландії висловили підтримку Україні після перепалки між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Лідери підтвердили незмінну позицію щодо захисту суверенітету України.
росія повідомила, що австралієць Оскар Дженкінс може бути живим і перебувати в полоні на території рф. Австралійський уряд терміново перевіряє цю інформацію та вимагає доказів його благополуччя.
Австралія викликала посла рф через можливу страту полоненого австралійця Оскара Дженкінса, який воював за ЗСУ. Прем'єр Албанізе заявив про готовність вжити найрішучіших заходів у разі підтвердження інформації.
Парламент Австралії ухвалив закон про заборону доступу до соцмереж особам до 16 років. За порушення платформам загрожує штраф до 32,1 млн доларів.
Сенат Австралії схвалив закон, що забороняє дітям до 16 років користуватися соцмережами. Компаніям загрожують штрафи до 32,5 млн доларів за порушення, закон набуде чинності через 12 місяців.
Технологічні гіганти закликають владу Австралії відкласти ухвалення закону про обмеження доступу дітей до соцмереж. Компанії наголошують на необхідності додаткового часу для оцінки наслідків такого рішення.
Ілон Маск розкритикував законопроєкт Австралії про заборону соцмереж для дітей до 16 років. Власник соцмережі X вважає це прихованим способом контролю інтернету та погрожує штрафами до $32 млн за порушення.
Кевін Радд, посол Австралії у Вашингтоні, видалив свої попередні критичні коментарі про Дональда Трампа. Прем'єр Австралії провів розмову з Трампом щодо угоди AUKUS та питань безпеки.
Австралійський уряд готує законопроект про заборону соціальних мереж для осіб до 16 років. Нові правила можуть набути чинності вже наприкінці 2025 року, включаючи систему перевірки віку.
Міністерство оборони Австралії скасувало багатомільярдний проєкт військового супутника з Lockheed Martin. Замість одноорбітальної системи країна зосередиться на розробці багатоорбітальної системи для підвищення обороноздатності.
Нова Велика печатка Австралії тепер не містить згадки про монарха, що порушило 120-річну традицію. Зміна дизайну викликала критику опозиції через "прихований республіканізм".
Австралія підвищила рівень терористичної загрози з "можливого" до "ймовірного" через зростання екстремістських поглядів.
Світові лідери рішуче засудили стрілянину на передвиборчому мітингу Дональда Трампа, висловивши шок і побажавши йому здоров'я, вкотре наголосивши, що політичне насильство є неприйнятним.
Двох громадян Австралії російського походження звинуватили у підготовці до шпигунства шляхом отримання доступу до матеріалів Збройних сил Австралії з метою передачі їх російській владі.
Чотирьох протестувальників-палестинців заарештували після того, як вони залізли на дах будівлі австралійського парламенту, щоб розгорнути плакати з критикою війни в Газі.
Уряд Австралії виділить Україні додаткову допомогу в розмірі 31 мільйона австралійських доларів, у тому числі 20 мільйонів австралійських доларів для Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти задовольнити енергетичні та гуманітарні потреби країни.
Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанізом зусилля росії щодо ескалації війни, нагальні оборонні потреби України та необхідність глобальної участі у майбутньому мирному саміті.
Австралійський суд скасував наказ регулятора кібербезпеки країни про видалення відео нападу на ассирійського єпископа, відхиливши пропозицію регулятора в юридичній суперечці, яка викликала гарячі розмови між Ілоном Маском і австралійськими чиновниками.
Напад з ножем на єпископа ассирійської церкви та його послідовників у Сіднеї австралійська поліція оголосила терористичним актом, мотивованим нібито релігійним екстремізмом.
Австралійський письменник був засуджений китайським судом за шпигунство і отримав смертний вирок з відстрочкою.