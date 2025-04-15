Ентоні Альбанезе

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20902 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138827 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127048 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129145 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193332 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76917 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164119 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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В Австралії стартує виборча кампанія: боротьба за доступне житло

Прем'єр Альбанезе робить ставку на вирішення житлової проблеми, пропонуючи програми підтримки та інвестиції. Опозиція пропонує податкові пільги для покупців першого житла.

Новини Світу • 13 квітня, 06:01 • 4704 перегляди

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Президент Литви заявив про готовність відправити військових в Україну в рамках миротворчої місії. Умовою є припинення вогню та підтримка інших країн Європи.

Війна • 21 березня, 10:15 • 102108 перегляди

Австралія готова розглянути можливість відправлення миротворців в Україну у разі припинення вогню

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна готова обговорити відправлення миротворчих сил в Україну у разі припинення вогню.

Новини Світу • 15 березня, 21:23 • 17911 перегляди

Австралія заявляє, що підтримка України відповідає її національним інтересам

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про приєднання до віртуальної зустрічі коаліції, де підтвердив сильну підтримку України. Лідери домовилися про конкретні дії для підтримки країни.

Війна • 15 березня, 14:45 • 18340 перегляди

Стармер обговорив з прем'єром Австралії участь його країни у "коаліції охочих" для підтримки України

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів переговори з австралійським колегою щодо "Коаліції охочих" для України. У вівторок у Парижі відбудеться зустріч начальників оборонних відомств для обговорення подальших дій.

Війна • 8 березня, 20:56 • 45831 перегляди

Австралія готова відправити миротворців в Україну після призупинення військової допомоги США

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про готовність розглянути участь у миротворчих операціях в Україні. Заява пролунала після рішення Трампа призупинити військову допомогу США Україні через суперечку із Зеленським.

Війна • 4 березня, 04:32 • 88770 перегляди

Австралія та Нова Зеландія висловили підтримку Україні після перепалки у Білому домі. Зеленський подякував

Прем'єр-міністри Австралії та Нової Зеландії висловили підтримку Україні після перепалки між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Лідери підтвердили незмінну позицію щодо захисту суверенітету України.

Політика • 1 березня, 09:59 • 60661 перегляди

Австралієць, про можливу загибель якого повідомляли раніше, може бути живим і перебувати в російському полоні - уряд

росія повідомила, що австралієць Оскар Дженкінс може бути живим і перебувати в полоні на території рф. Австралійський уряд терміново перевіряє цю інформацію та вимагає доказів його благополуччя.

Війна • 29 січня, 12:58 • 27247 перегляди

Австралія не виключає те, що може вислати посла рф через можливу страту полоненого австралійця

Австралія викликала посла рф через можливу страту полоненого австралійця Оскара Дженкінса, який воював за ЗСУ. Прем'єр Албанізе заявив про готовність вжити найрішучіших заходів у разі підтвердження інформації.

Війна • 15 січня, 08:17 • 66422 перегляди

В Австралії прийнято закон, який забороняє доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років

Парламент Австралії ухвалив закон про заборону доступу до соцмереж особам до 16 років. За порушення платформам загрожує штраф до 32,1 млн доларів.

Новини Світу • 28 листопада, 16:59 • 19046 перегляди

В Австралії схвалили найжорсткішу у світі заборону на соцмережі для дітей до 16 років

Сенат Австралії схвалив закон, що забороняє дітям до 16 років користуватися соцмережами. Компаніям загрожують штрафи до 32,5 млн доларів за порушення, закон набуде чинності через 12 місяців.

Новини Світу • 28 листопада, 15:13 • 19379 перегляди

Google і Meta закликають Австралію відкласти законопроєкт про заборону соцмереж для дітей

Технологічні гіганти закликають владу Австралії відкласти ухвалення закону про обмеження доступу дітей до соцмереж. Компанії наголошують на необхідності додаткового часу для оцінки наслідків такого рішення.

Новини Світу • 26 листопада, 03:26 • 18532 перегляди

Маск розкритикував закон Австралії про заборону соцмереж для дітей молодших 16 років

Ілон Маск розкритикував законопроєкт Австралії про заборону соцмереж для дітей до 16 років. Власник соцмережі X вважає це прихованим способом контролю інтернету та погрожує штрафами до $32 млн за порушення.

Новини Світу • 22 листопада, 05:24 • 19564 перегляди

Більше не "деструктивний": посол Австралії видалив критичні пости про Трампа після його перемоги

Кевін Радд, посол Австралії у Вашингтоні, видалив свої попередні критичні коментарі про Дональда Трампа. Прем'єр Австралії провів розмову з Трампом щодо угоди AUKUS та питань безпеки.

Новини Світу • 7 листопада, 09:23 • 17517 перегляди

Уряд Австралії планує заборонити соцмережі для дітей до 16 років

Австралійський уряд готує законопроект про заборону соціальних мереж для осіб до 16 років. Нові правила можуть набути чинності вже наприкінці 2025 року, включаючи систему перевірки віку.

Новини Світу • 7 листопада, 04:15 • 23764 перегляди

Австралія скасовує проєкт військового супутника Lockheed Martin

Міністерство оборони Австралії скасувало багатомільярдний проєкт військового супутника з Lockheed Martin. Замість одноорбітальної системи країна зосередиться на розробці багатоорбітальної системи для підвищення обороноздатності.

Анонси • 4 листопада, 12:59 • 16566 перегляди

Австралія змінила Велику печатку: відсутнє посилання на монарха

Нова Велика печатка Австралії тепер не містить згадки про монарха, що порушило 120-річну традицію. Зміна дизайну викликала критику опозиції через "прихований республіканізм".

Новини Світу • 31 жовтня, 09:44 • 16003 перегляди

Австралія підвищила рівень терористичної загрози до "ймовірного"

Австралія підвищила рівень терористичної загрози з "можливого" до "ймовірного" через зростання екстремістських поглядів.

Суспільство • 5 серпня, 02:42 • 121577 перегляди

Світові лідери відреагували на інцидент з Трампом

Світові лідери рішуче засудили стрілянину на передвиборчому мітингу Дональда Трампа, висловивши шок і побажавши йому здоров'я, вкотре наголосивши, що політичне насильство є неприйнятним.

Політика • 14 липня, 02:14 • 103143 перегляди

Двох австралійців звинувачують у шпигунстві за змову для передачі секретів збройних сил Австралії росії

Двох громадян Австралії російського походження звинуватили у підготовці до шпигунства шляхом отримання доступу до матеріалів Збройних сил Австралії з метою передачі їх російській владі.

Новини Світу • 12 липня, 05:55 • 15495 перегляди

Пропалестинські демонстранти забралися на дах австралійського парламенту, потім їх відвела поліція

Чотирьох протестувальників-палестинців заарештували після того, як вони залізли на дах будівлі австралійського парламенту, щоб розгорнути плакати з критикою війни в Газі.

Новини Світу • 4 липня, 07:46 • 17474 перегляди

Австралія збільшує обсяг допомоги Україні на 20,5 млн дол. на енергетичні та гуманітарні потреби

Уряд Австралії виділить Україні додаткову допомогу в розмірі 31 мільйона австралійських доларів, у тому числі 20 мільйонів австралійських доларів для Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти задовольнити енергетичні та гуманітарні потреби країни.

Економіка • 31 травня, 06:18 • 79588 перегляди

Зеленський обговорив з прем'єром Австралії оборонні потреби України та Саміт миру

Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанізом зусилля росії щодо ескалації війни, нагальні оборонні потреби України та необхідність глобальної участі у майбутньому мирному саміті.

Війна • 29 травня, 10:19 • 19674 перегляди

Австралія: комісія з безпеки наказала X видалити відео нападу на єпископа Ассірійської церкви, але суд скасував постанову

Австралійський суд скасував наказ регулятора кібербезпеки країни про видалення відео нападу на ассирійського єпископа, відхиливши пропозицію регулятора в юридичній суперечці, яка викликала гарячі розмови між Ілоном Маском і австралійськими чиновниками.

Новини Світу • 13 травня, 06:41 • 26598 перегляди

Австралія назвала напад з ножем в ассирійській церкві в Сіднеї терористичним актом

Напад з ножем на єпископа ассирійської церкви та його послідовників у Сіднеї австралійська поліція оголосила терористичним актом, мотивованим нібито релігійним екстремізмом.

Новини Світу • 16 квітня, 12:16 • 19563 перегляди

У Китаї австралійський письменник отримав смертний вирок з відстрочкою

Австралійський письменник був засуджений китайським судом за шпигунство і отримав смертний вирок з відстрочкою.

Новини Світу • 6 лютого, 02:00 • 25890 перегляди