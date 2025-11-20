Пристрасті за COP31: Туреччина прийматиме кліматичний саміт, Австралія очолить урядові переговори

Туреччина прийме у себе кліматичний саміт ООН наступного року, а Австралія очолить міжурядові переговори в рамках конференції відповідно до компромісної угоди, яка формується на переговорах у Бразилії. Про це заявив у четвер прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що щорічні конференції COP є головним світовим форумом для обговорення заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Цей компроміс вирішить протистояння між Австралією та Туреччиною щодо того, хто проведе COP31. Обидві країни подали заявки на проведення COP31 у 2022 році та відмовилися від своїх намірів.

Сторони близькі до укладання угоди, згідно з якою Туреччина прийме COP31 як голова саміту, а захід, що передує COP31, пройде в Тихоокеанському регіоні, а Австралія головуватиме на переговорах, заявив Альбанезе.

"Те, що ми дійшли такого рішення, - велика перемога як для Австралії, так і для Туреччини", - заявив він в інтерв'ю Australian Broadcasting Corp Radio.

У двох країн тепер є лише рік на підготовку до заходу, який приваблює десятки тисяч людей та потребує місяців дипломатичної роботи для досягнення консенсусу щодо кліматичних цілей.

"У цих дискусіях належить ще багато зробити", — заявив журналістам на конференції COP30 у Белені (Бразилія) міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен, додавши, що компроміс дозволить Австралії досягти своєї мети.

