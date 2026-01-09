Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ
Київ • УНН
Україна попередила Польщу про загрозу застосування ракети "Орєшнік" по Львівській області. Польща привела у бойову готовність системи ППО, включаючи батарею Patriot.
Україна попереджала Польщу про загрозу застосування ракети "Орєшнік" цієї ночі. Через це у Польщі було приведено у бойову готовність системи ППО. Про це пише RMF, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Україна попередила Польщу про загрозу застосування ракети "Орєшнік" по Львівській області. Через це Оперативне командування Збройних сил Польщі привело до бойової готовності наземні системи протиповітряної оборони.
Зокрема, було приведено у бойову готовність батарею Patriot, а також голландські системи поблизу Жешува.
Видання додає, що винищувачі не застосовувалися, адже це "було б марним" для знищення гіперзвукової ракети.
Нагадаємо
У міноборони рф заявили про удар "орєшніком" по Україні.
СБУ встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети "Орєшнік", якою ворог ударив по Львівщині 8-9 січня 2026 року. Серед знайдених деталей – блок стабілізації та наведення, запчастини двигуна, фрагменти механізму орієнтації та сопла.