Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ

$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:55 • 3000 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 6382 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 9272 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 11678 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 9420 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10665 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 6950 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 12080 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 13009 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 14092 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
84%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 33889 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 26599 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 11499 перегляди
Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманихVideo9 січня, 08:12 • 5036 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 24015 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 52467 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 80801 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 55318 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 78047 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 104302 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Львів
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 55885 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 58420 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 80288 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 98787 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 139452 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Україна попередила Польщу про загрозу застосування ракети "Орєшнік" по Львівській області. Польща привела у бойову готовність системи ППО, включаючи батарею Patriot.

Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ

Україна попереджала Польщу про загрозу застосування ракети "Орєшнік" цієї ночі. Через це у Польщі було приведено у бойову готовність системи ППО. Про це пише RMF, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Україна попередила Польщу про загрозу застосування ракети "Орєшнік" по Львівській області. Через це Оперативне командування Збройних сил Польщі привело до бойової готовності наземні системи протиповітряної оборони.

Зокрема, було приведено у бойову готовність батарею Patriot, а також голландські системи поблизу Жешува.

Видання додає, що винищувачі не застосовувалися, адже це "було б марним" для знищення гіперзвукової ракети.

Нагадаємо

У міноборони рф заявили про удар "орєшніком" по Україні.

СБУ встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети "Орєшнік", якою ворог ударив по Львівщині 8-9 січня 2026 року. Серед знайдених деталей – блок стабілізації та наведення, запчастини двигуна, фрагменти механізму орієнтації та сопла.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Львівська область
Служба безпеки України
MIM-104 Patriot
Україна
Польща