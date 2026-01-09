У рф заявили про удар "орєшніком" по Україні
Київ • УНН
міноборони рф заявило про удар "орєшніком" по Україні, назвавши це нібито відповіддю на нібито атаку по резиденції путіна. Заявлено, що ціллю були "критично важливі об'єкти", тоді як 8 січня Львів атакувала балістична ракета зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.
У міноборони рф заявили про удар "орєшніком" по Україні, пише УНН.
Деталі
Стверджують, що нібито зробили це "у відповідь" на буцімто атаку по резиденції глави кремля володимира путіна.
Також там заявляють, що нібито ціллю атаки були "критично важливі об'єкти".
Доповнення
За даними з ПС ЗСУ, 8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Львова балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.
Тоді після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів.