У рф заявили про удар "орєшніком" по Україні

8 січня, 17:08 • 35960 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 46835 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 37363 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 47688 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 30066 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 19665 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16260 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18915 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14796 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 55846 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Популярнi новини
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT8 січня, 21:40 • 8762 перегляди
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"8 січня, 21:57 • 12489 перегляди
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці8 січня, 22:20 • 16803 перегляди
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01 • 9774 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 17982 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 23635 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 35960 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 28316 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 47688 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 78563 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 41132 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 44771 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 67858 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 86795 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 128073 перегляди
У рф заявили про удар "орєшніком" по Україні

Київ • УНН

 • 40 перегляди

міноборони рф заявило про удар "орєшніком" по Україні, назвавши це нібито відповіддю на нібито атаку по резиденції путіна. Заявлено, що ціллю були "критично важливі об'єкти", тоді як 8 січня Львів атакувала балістична ракета зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

У рф заявили про удар "орєшніком" по Україні

У міноборони рф заявили про удар "орєшніком" по Україні, пише УНН.

Деталі

Стверджують, що нібито зробили це "у відповідь" на буцімто атаку по резиденції глави кремля володимира путіна.

Також там заявляють, що нібито ціллю атаки були "критично важливі об'єкти".

Доповнення

За даними з ПС ЗСУ, 8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Львова балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Тоді після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. 

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні
Володимир Путін
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Львів