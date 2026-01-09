В рф заявили об ударе "орешником" по Украине
Киев • УНН
минобороны рф заявило об ударе "орешником" по Украине, назвав это якобы ответом на якобы атаку по резиденции путина. Заявлено, что целью были "критически важные объекты", тогда как 8 января Львов атаковала баллистическая ракета со скоростью 13 тысяч километров в час.
В минобороны рф заявили об ударе "орешником" по Украине, пишет УНН.
Детали
Утверждают, что якобы сделали это "в ответ" на якобы атаку по резиденции главы кремля владимира путина.
Также там заявляют, что якобы целью атаки были "критически важные объекты".
Дополнение
По данным из ВС ВСУ, 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Львова баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.
Тогда после объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов.