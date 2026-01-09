В рф заявили об ударе "орешником" по Украине

$42.720.15
8 января, 17:08
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT
8 января, 21:40
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"
8 января, 21:57
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности
8 января, 22:20
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН
8 января, 23:01
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах
8 января, 23:26
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
8 января, 18:39
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 17:08
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
8 января, 15:30
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
7 января, 12:23
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
8 января, 08:37
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
7 января, 14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
В рф заявили об ударе "орешником" по Украине

Киев • УНН

 • 60 просмотра

минобороны рф заявило об ударе "орешником" по Украине, назвав это якобы ответом на якобы атаку по резиденции путина. Заявлено, что целью были "критически важные объекты", тогда как 8 января Львов атаковала баллистическая ракета со скоростью 13 тысяч километров в час.

В рф заявили об ударе "орешником" по Украине

В минобороны рф заявили об ударе "орешником" по Украине, пишет УНН.

Детали

Утверждают, что якобы сделали это "в ответ" на якобы атаку по резиденции главы кремля владимира путина.

Также там заявляют, что якобы целью атаки были "критически важные объекты".

Дополнение

По данным из ВС ВСУ, 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Львова баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.

Тогда после объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Воздушная тревога
Война в Украине
Владимир Путин
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Львов