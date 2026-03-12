Стив Виткофф подтвердил проведение очередной встречи с российской делегацией во Флориде

$43.860.0351.040.33
ukenru
Эксклюзив
19:47 • 6684 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 16670 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 24995 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 21282 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 26559 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 30511 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 36512 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34310 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44799 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121058 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2.5м/с
60%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 13609 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 10675 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 15219 просмотра
Орбан заявил, что украинцы угрожают его детям и внукамVideo11 марта, 17:18 • 6442 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 8884 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 15235 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 21558 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 26769 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 57938 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 64071 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Али Хаменеи
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике23:05 • 540 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 8908 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 10686 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 13621 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 26564 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Хранитель
Отопление

Стив Виткофф подтвердил проведение очередной встречи с российской делегацией во Флориде

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Во Флориде Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с российской делегацией Кирилла Дмитриева. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились о связи.

Стив Виткофф подтвердил проведение очередной встречи с российской делегацией во Флориде

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил о проведении переговоров с представителями РФ, которые возглавил спецпосланник Кирилл Дмитриев. Об этом Виткофф написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась на территории штата Флорида с участием влиятельных фигур американской администрации, в частности Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Груенбаума. Стороны воздержались от детальных комментариев относительно содержания обсуждений, ограничившись подтверждением самого факта контакта и намерением продолжать дальнейшее взаимодействие.

Участники переговоров и официальные заявления

По информации, обнародованной Стивом Виткоффом в социальной сети Х, состав американской делегации подчеркивает высокую важность этих консультаций для окружения Дональда Трампа. Несмотря на отсутствие официальной повестки дня, привлечение Джареда Кушнера свидетельствует о попытке выработать новые стратегические подходы в отношениях с Кремлем. Американская сторона характеризует переговоры как рабочий процесс, направленный на поддержание каналов связи между Вашингтоном и Москвой.

Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой входили специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум. Делегации обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь

– сообщил Виткофф.

Спецпосланник путина прибыл во Флориду для переговоров с командой Трампа - СМИ11.03.26, 22:31 • 3666 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Стив Уиткофф
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Флорида