Стив Виткофф подтвердил проведение очередной встречи с российской делегацией во Флориде

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил о проведении переговоров с представителями РФ, которые возглавил спецпосланник Кирилл Дмитриев. Об этом Виткофф написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась на территории штата Флорида с участием влиятельных фигур американской администрации, в частности Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Груенбаума. Стороны воздержались от детальных комментариев относительно содержания обсуждений, ограничившись подтверждением самого факта контакта и намерением продолжать дальнейшее взаимодействие.

Участники переговоров и официальные заявления

По информации, обнародованной Стивом Виткоффом в социальной сети Х, состав американской делегации подчеркивает высокую важность этих консультаций для окружения Дональда Трампа. Несмотря на отсутствие официальной повестки дня, привлечение Джареда Кушнера свидетельствует о попытке выработать новые стратегические подходы в отношениях с Кремлем. Американская сторона характеризует переговоры как рабочий процесс, направленный на поддержание каналов связи между Вашингтоном и Москвой.

Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой входили специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум. Делегации обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь – сообщил Виткофф.

