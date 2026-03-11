"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы

$43.860.0351.040.33
09:10
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти
11 марта, 04:32
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе
11 марта, 04:50
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США
11 марта, 05:50
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов
09:01
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину
10:51
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов
09:01
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит
10 марта, 15:46
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 109523 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 83108 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 75900 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы
11:55
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину
10 марта, 17:17
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят
10 марта, 16:04
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах
10 марта, 13:12
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
10 марта, 11:32
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы

Киев • УНН

 • 4082 просмотра

Народный артист Иво Бобул опроверг слова бывшей жены о прерывании беременности. Певец заявил о прекращении уважения и общения с артисткой.

"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы

Народный артист Украины Иво Бобул высказался о заявлении своей бывшей жены, певицы Лилии Сандулесы, которая рассказала, что будучи в браке с Бобулом делала аборт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий Бобула, который он дал для ютуб-проекта "Наедине с Гламуром".

Детали

Итак, артист признался, что подобные слова стали для него полной неожиданностью. Бобул говорит, что он впервые слышит такие обвинения и считает их ложными. Иво также подчеркнул, что не понимает, почему экс-жена решила публично говорить подобные вещи.

"Впервые слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилю вообще. Там столько лжи, что я просто удивлялся, откуда она взяла это все и зачем она это сделала", - отметил певец в разговоре с журналисткой Анной Севастьяновой.

Артист предполагает, что резкие высказывания со стороны его бывшей жены могут быть продиктованы давними недоразумениями. Бобул вспомнил, что раньше позволял себе делать Сандулесе замечания относительно ее внешности, советуя больше внимания уделять виду. По его мнению, для человека, выступающего на сцене, это является важной частью профессии.

В то же время певец подчеркнул, что в прошлом поддерживал экс-избранницу в творческом плане. По его словам, он привлекал ее к гастрольной деятельности и вместе с ней организовал несколько крупных концертных туров. Однако сейчас исполнитель говорит, что чувствует себя разочарованным из-за сложившейся ситуации, и не намерен поддерживать с Лилией Сандулесой какие-либо отношения или общение.

"Я поднял ее из небытия, я забрал ее на гастроли, два тура сделали очень хорошие. Ну, я сказал, что надо за собой следить, ты должна хорошо выглядеть… И на это обижаться? Я впервые слышу вообще то, что она там говорила. Мне очень обидно. Я не хочу видеть, не хочу слышать и не хочу знать", - подытожил исполнитель.

Напомним

Ранее УНН писал о том, как Иво Бобул дал оценку творческому пути Ирины Билык, заявив, что певица осталась в своем привычном творческом направлении. Он считает, что ее аудитория уже выросла, но Ирина все еще популярна.

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Музыкант
Украина