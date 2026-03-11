"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы

Народный артист Украины Иво Бобул высказался о заявлении своей бывшей жены, певицы Лилии Сандулесы, которая рассказала, что будучи в браке с Бобулом делала аборт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий Бобула, который он дал для ютуб-проекта "Наедине с Гламуром".

Детали

Итак, артист признался, что подобные слова стали для него полной неожиданностью. Бобул говорит, что он впервые слышит такие обвинения и считает их ложными. Иво также подчеркнул, что не понимает, почему экс-жена решила публично говорить подобные вещи.

"Впервые слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилю вообще. Там столько лжи, что я просто удивлялся, откуда она взяла это все и зачем она это сделала", - отметил певец в разговоре с журналисткой Анной Севастьяновой.

Артист предполагает, что резкие высказывания со стороны его бывшей жены могут быть продиктованы давними недоразумениями. Бобул вспомнил, что раньше позволял себе делать Сандулесе замечания относительно ее внешности, советуя больше внимания уделять виду. По его мнению, для человека, выступающего на сцене, это является важной частью профессии.

В то же время певец подчеркнул, что в прошлом поддерживал экс-избранницу в творческом плане. По его словам, он привлекал ее к гастрольной деятельности и вместе с ней организовал несколько крупных концертных туров. Однако сейчас исполнитель говорит, что чувствует себя разочарованным из-за сложившейся ситуации, и не намерен поддерживать с Лилией Сандулесой какие-либо отношения или общение.

"Я поднял ее из небытия, я забрал ее на гастроли, два тура сделали очень хорошие. Ну, я сказал, что надо за собой следить, ты должна хорошо выглядеть… И на это обижаться? Я впервые слышу вообще то, что она там говорила. Мне очень обидно. Я не хочу видеть, не хочу слышать и не хочу знать", - подытожил исполнитель.

Напомним

