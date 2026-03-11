Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе

Трагический инцидент произошел в небольшом городке на западе Швейцарии, где дотла сгорел пассажирский автобус. Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, обнаружили транспортное средство полностью охваченным огнем, в результате чего шесть человек погибли на месте. Еще трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были срочно госпитализированы в местные больницы для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Полиция региона уже начала уголовное производство и пока не исключает версию об умышленном поджоге. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия, опрашивая свидетелей и изучая остатки транспортного средства. Правоохранительные органы отмечают, что скорость распространения огня была аномальной, что может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или использовании легковоспламеняющихся веществ.

Прибыв на место, спасательные службы обнаружили автобус полностью в огне. Мы проводим тщательное расследование, чтобы определить, был ли этот инцидент несчастным случаем, или мы имеем дело с преступным умыслом – говорится в официальном заявлении регионального правительства.

