Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США

Киев • УНН

 • 1904 просмотра

По мнению эксперта, ситуация может открыть новые возможности для сотрудничества между Украиной и США в стратегических сферах, в частности в энергетике и безопасности.

Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отправку украинских военных на Ближний Восток с целью обучения стран Персидского залива сбивать рои иранских дронов.

Также Зеленский заявил о готовности передать технологии борьбы с дронами в обмен на ПВО. Из-за войны в Иране Украине грозит дефицит ракет для Patriot.

Поддержка Украиной союзников США, в частности помощь в противодействии иранским дронам, может положительно повлиять на восприятие Киева в Вашингтоне. В то же время не стоит ожидать, что это автоматически изменит политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Может ли помощь союзникам изменить отношение Трампа

Украина пытается максимально использовать новую реальность безопасности, формирующуюся на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Речь идет не только о поддержке союзников в противодействии иранским дронам типа "шахед", но и о возможности превратить собственный военный опыт в дипломатический и политический ресурс.

После лет войны с россией Украина стала одним из немногих государств, имеющих уникальный практический опыт борьбы с массированными атаками дронов и ракет. Именно поэтому, по словам Президента Владимира Зеленского, уже 11 стран обратились к Киеву за помощью в противодействии "шахедам". Для Украины это не только военный, но и политический шанс — показать союзникам свою роль в системе глобальной безопасности и получить новые аргументы в переговорах с США и партнерами.

После заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, что ряд стран обратились к Украине за помощью в сбитии иранских дронов, в политической среде начали обсуждать, может ли такая поддержка союзников повлиять на отношения Киева с новой администрацией США.

По словам Станислава Желиховского, такой шаг действительно может быть положительно воспринят как американскими партнерами, так и лично президентом США. Однако решающим фактором станет то, насколько Украина сможет использовать эту ситуацию для собственных интересов.

Поддержка Украиной союзников США, конечно, может быть положительно воспринята как этими союзниками, так и самим президентом Дональдом Трампом. Но все зависит от того, как Украина сможет использовать эту ситуацию для себя. Мы должны показать, что являемся партнером, который имеет уникальный опыт и разработки, реально способные усилить безопасность наших союзников

- пояснил эксперт.

По его словам, украинский опыт противодействия ракетам и дронам, полученный во время войны с россией, может стать важным аргументом для углубления сотрудничества с западными государствами.

Украина должна использовать свою роль в безопасности Запада

Эксперт отмечает, что Киев должен демонстрировать свою роль как государства, способного вносить весомый вклад в международную безопасность. Сам факт того, что союзники обращаются к Украине за помощью, уже свидетельствует о росте ее значения в мировой архитектуре безопасности.

Украина должна показать себя как государство, имеющее важное значение для мировой архитектуры безопасности. То, что к нам обращаются за помощью, – это позитивный сигнал. Это означает, что наш опыт и наши возможности признают наши партнеры

 - отметил Желиховский.

В то же время, по его словам, украинская дипломатия должна пытаться извлечь из этого практические выгоды.

Мы должны стараться извлечь из этого максимальную пользу. Если говорить, например, о гарантиях безопасности, то Украина может в очередной раз напомнить, что нам нужна большая определенность относительно того, насколько Соединенные Штаты готовы поддерживать нас в будущем - в послевоенный период и во время восстановления страны

- добавил он.

Не стоит питать иллюзий относительно Трампа

Несмотря на возможные позитивные сигналы, эксперт предостерегает от завышенных ожиданий относительно политики Дональда Трампа. По его словам, президент США известен изменчивостью своих позиций и часто меняет подходы к внешней политике.

Украинское руководство не должно питать иллюзий относительно президента Трампа. Мы знаем, что он имеет достаточно изменчивый характер и нередко меняет свои взгляды или подходы к реализации тех или иных политических решений. Поэтому я не стал бы рассчитывать, что один фактор - даже такой, как поддержка союзников США - автоматически изменит его отношение к Украине

- пояснил эксперт.

По его мнению, Трамп в своей политике прежде всего руководствуется интересами собственной администрации и внутриполитическими расчетами.

Трамп - это политик, который прежде всего думает о собственных интересах и об интересах своей администрации. Поэтому говорить о какой-либо стабильности его позиции в отношении Украины пока сложно

- отметил Желиховский.

Возможный минимальный положительный эффект

В то же время эксперт предполагает, что поддержка Украиной союзников США может по крайней мере смягчить риторику Вашингтона в отношении Киева.

Я не думаю, что это автоматически сделает Трампа нашим союзником. Но вполне возможно, что его риторика в отношении Украины станет более сдержанной. Возможно, он меньше будет позволять себе резкие заявления или публичные выпады в адрес украинского руководства 

- сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, эта ситуация может открыть новые возможности для сотрудничества между Украиной и США в стратегических сферах, в частности в энергетике и безопасности.

Украина может использовать этот фактор для развития сотрудничества в важных сферах, например в энергетике или политике безопасности. Нам нужно стараться получить из этой ситуации больше возможностей для себя

 - подытожил Желиховский.

