В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за атак на инфраструктуру без света остались части пяти областей. В вечерние часы возможно применение графиков отключений для населения.
По состоянию на вторник, 10 марта, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает УНН.
Детали
Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома украинцев, социальную инфраструктуру и предприятия
В то же время в некоторых регионах прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Кроме того, в течение дня в части регионов действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
Более актуальную информацию по ограничениям можно найти на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.
Напомним
7 марта враг совершил очередную массированную атаку на энергосистему. В семи регионах обесточены потребители, а в Киеве из-за обстрела нарушено теплоснабжение.