В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
08:20 • 5952 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 27253 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 68115 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 40887 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 47489 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 50400 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 30519 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 67491 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33702 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49375 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 16021 просмотра
Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть10 марта, 00:43 • 8898 просмотра
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным10 марта, 01:18 • 11865 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки10 марта, 01:54 • 6426 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным06:25 • 15954 просмотра
публикации
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 5936 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 54925 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 59545 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 67475 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 62386 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Покровск
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 17788 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 24767 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 24862 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 25948 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 28879 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Дипломатка
Социальная сеть

В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Из-за атак на инфраструктуру без света остались части пяти областей. В вечерние часы возможно применение графиков отключений для населения.

В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго

По состоянию на вторник, 10 марта, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает УНН.

Детали

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома украинцев, социальную инфраструктуру и предприятия

 - заявил Некрасов.

В то же время в некоторых регионах прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Кроме того, в течение дня в части регионов действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Более актуальную информацию по ограничениям можно найти на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

Напомним

7 марта враг совершил очередную массированную атаку на энергосистему. В семи регионах обесточены потребители, а в Киеве из-за обстрела нарушено теплоснабжение.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Украина
Киев