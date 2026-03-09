В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Киев • УНН
Глава МИД раскритиковал законопроект Венгрии относительно изъятых активов украинского банка. Украина обещает наказать виновных за кражу и похищение людей.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на желание Венгрии "легализовать" украденные средства украинского госбанка и подчеркнул - Будапешт погружается в спираль беззакония, передает УНН.
Венгрия погружается в спираль беззакония. После кражи денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект, чтобы "легализовать" ее. Это де-факто признание, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований. Они лишь добавляют беззакония к беззаконию
Дипломат подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции по консульским сношениям.
Добавим
Представитель правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал в парламент законопроект, согласно которому изъятые деньги и ценности украинского Ощадбанка будут оставаться под арестом до конца расследования.
Напомним
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.
В Венгрии заявили, что семь граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.
Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.