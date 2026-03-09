В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на желание Венгрии "легализовать" украденные средства украинского госбанка и подчеркнул - Будапешт погружается в спираль беззакония, передает УНН.

Венгрия погружается в спираль беззакония. После кражи денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект, чтобы "легализовать" ее. Это де-факто признание, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований. Они лишь добавляют беззакония к беззаконию - заявил Сибига.

Дипломат подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции по консульским сношениям.

МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов

Добавим

Представитель правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал в парламент законопроект, согласно которому изъятые деньги и ценности украинского Ощадбанка будут оставаться под арестом до конца расследования.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семь граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.