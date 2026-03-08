$43.810.0050.900.00
14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28 • 14554 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
11:12 • 16412 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 16823 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 17849 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 33637 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 76219 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 42844 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 42716 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58238 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2026

Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 63390 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 70314 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 99209 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 63760 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений

Киев • УНН

 • 3036 просмотра

Астролог Ксения Базиленко предупредила о путанице в информации и тайных договоренностях в марте. Украину ждут неожиданные повороты и напряжение.

Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений

В период с 9 по 15 марта нам придется ощутить на себе последствия затмений и ретроградный Меркурий. Подробнее о том, что нас ждет специально для УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Мы только что пережили очень мощный астрологический период - коридор затмений, который завершился лунным затмением. Такие события всегда запускают глубокие процессы, формирующие развитие ситуаций в мире на многие месяцы вперед. Именно в это время могли закладываться важные политические и военные события. То, что долго оставалось скрытым, постепенно начинает выходить на поверхность

 - считает астролог.

Вместе с тем, говорит астролог, острейшая эмоциональная волна затмения постепенно отступает, хотя процессы, которые были запущены в этот период, еще долго будут проявляться в мировых событиях.

Ретроградный Меркурий: путаница в информации

Важным фоном этой недели остается ретроградный Меркурий. Нас ждет путаница в информации, задержка в переговорах, возвращение к старому и пересмотр предыдущих решений.

Сейчас не стоит делать поспешных выводов. 

Многие заявления, которые звучат очень громко, впоследствии могут измениться или оказаться лишь частью более сложной политической игры

- считает астролог.

В то же время, в начале недели Венера формирует гармоничный аспект к Плутону. А это дипломатические решения, важные переговоры, финансовые договоренности и трансформация личных отношений. 

Этот аспект помогает избавиться от того, что уже утратило свою актуальность, считает астролог. 

Сочетание Венеры, Сатурна и Нептуна может поднять тему идеалов, веры и реальности. Люди могут менять свои взгляды и приоритеты, избавляться от иллюзий.

Во второй половине недели формируется сильная и напряженная конфигурация:

  • Марс + ретроградный Меркурий + кармический узел Раху в знаке Рыб;
    • Раху в астрологии символизирует направление развития человечества, а также события, имеющие судьбоносный характер. Это период, когда могут активизироваться тайные переговоры и договоренности.

      Некоторые процессы могут происходить незаметно для общества, но именно сейчас могут формироваться решения, значение которых станет понятным позже

      - считает астролог Базиленко.

      Астрологические показатели Украины

      В гороскопе Украины сейчас сочетаются как сложные, так и поддерживающие аспекты, объясняет Базиленко.

      Позитивный фактор: Нептун поддерживает Сатурн. Это символ внутренней силы народа, говорит астролог, духовной выносливости и способности находить опору даже в самые сложные времена.

      Напряженный фактор: Уран уже длительное время продолжает сложные аспекты к Меркурию и Венере, что означает напряжение, территориальные и вопросы безопасности, неожиданные повороты.

      Впрочем, такие аспекты заставляют страну быстрее адаптироваться и находить новые решения

      - убеждена астролог.

      Овен

      Для Овнов эта неделя связана с внутренними переживаниями и психологическими процессами. Может появиться желание побыть наедине, переосмыслить события последнего времени. Не перегружайте себя работой. Лучше уделите время отдыху, здоровью и восстановлению сил.

      Телец

      Для Тельцов на первый план выходят вопросы общения, друзей и будущих планов. Возможны интересные встречи или разговоры, которые помогут по-другому посмотреть на свои цели. Хорошее время для новых идей, но важные решения пока лучше не спешить принимать.

      Близнецы

      У Близнецов в центре внимания будет работа, карьера и вопросы ответственности. Могут появиться новые задачи или ситуации, требующие серьезного подхода. Старайтесь не нервничать из-за мелочей и не спешить с выводами.

      Рак

      Для Раков открывается период новых мыслей и переоценки жизненных ценностей. Вы можете по-другому посмотреть на свои планы, обучение или путешествия. Хорошее время для расширения кругозора, чтения и духовного развития.

      Лев

      У Львов на этой неделе могут активизироваться вопросы финансов, общих ресурсов или важных договоренностей. Старайтесь внимательно относиться к деньгам и не принимать поспешных решений. Это хорошее время для анализа и планирования.

      Дева

      Для Дев эта неделя может быть эмоционально важной, поскольку внимание будет сосредоточено на партнерских отношениях. Могут подниматься темы доверия, взаимопонимания и общих планов. Важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов.

      Весы

      Весам стоит обратить внимание на рабочие вопросы, здоровье и ежедневные дела. Возможно, пришло время навести порядок в своем графике или пересмотреть свои привычки. Маленькие изменения в ежедневном режиме могут принести большие результаты.

      Скорпион

      Для Скорпионов неделя может принести больше творчества, романтики или желания заниматься тем, что приносит радость. Хорошее время для хобби, творчества и общения с близкими людьми.

      Стрелец

      Стрельцам стоит уделить больше внимания семье, дому и личному пространству. Возможно, захочется больше времени проводить с родными или заняться домашними делами. Это хороший момент для внутренней стабильности.

      Козерог

      Для Козерогов активизируется тема общения, новостей и информации. Могут появиться важные разговоры или новые идеи. Старайтесь внимательно относиться к деталям и не спешить с выводами.

      Водолей

      У Водолеев в центре внимания могут быть финансовые вопросы. Это хорошее время для анализа расходов, планирования бюджета и поиска новых возможностей для дохода. Старайтесь действовать осторожно и не рисковать.

      Рыбы

      Для Рыб этот период особенно важен, ведь Солнце сейчас находится в вашем знаке. Это время, когда многие события могут касаться личных решений, вашего настроения и планов на будущее. Главное - слушать свою интуицию и не спешить с серьезными решениями.

      Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков30.12.25, 17:27 • 87290 просмотров

      Алла Киосак

      ОбществоГороскоп
      Война в Украине
      Украина