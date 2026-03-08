Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений

В период с 9 по 15 марта нам придется ощутить на себе последствия затмений и ретроградный Меркурий. Подробнее о том, что нас ждет специально для УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Мы только что пережили очень мощный астрологический период - коридор затмений, который завершился лунным затмением. Такие события всегда запускают глубокие процессы, формирующие развитие ситуаций в мире на многие месяцы вперед. Именно в это время могли закладываться важные политические и военные события. То, что долго оставалось скрытым, постепенно начинает выходить на поверхность - считает астролог.

Вместе с тем, говорит астролог, острейшая эмоциональная волна затмения постепенно отступает, хотя процессы, которые были запущены в этот период, еще долго будут проявляться в мировых событиях.

Ретроградный Меркурий: путаница в информации

Важным фоном этой недели остается ретроградный Меркурий. Нас ждет путаница в информации, задержка в переговорах, возвращение к старому и пересмотр предыдущих решений.

Сейчас не стоит делать поспешных выводов.

Многие заявления, которые звучат очень громко, впоследствии могут измениться или оказаться лишь частью более сложной политической игры - считает астролог.

В то же время, в начале недели Венера формирует гармоничный аспект к Плутону. А это дипломатические решения, важные переговоры, финансовые договоренности и трансформация личных отношений.

Этот аспект помогает избавиться от того, что уже утратило свою актуальность, считает астролог.

Сочетание Венеры, Сатурна и Нептуна может поднять тему идеалов, веры и реальности. Люди могут менять свои взгляды и приоритеты, избавляться от иллюзий.

Во второй половине недели формируется сильная и напряженная конфигурация:

Марс + ретроградный Меркурий + кармический узел Раху в знаке Рыб;

Раху в астрологии символизирует направление развития человечества, а также события, имеющие судьбоносный характер. Это период, когда могут активизироваться тайные переговоры и договоренности.

Некоторые процессы могут происходить незаметно для общества, но именно сейчас могут формироваться решения, значение которых станет понятным позже - считает астролог Базиленко.

Астрологические показатели Украины

В гороскопе Украины сейчас сочетаются как сложные, так и поддерживающие аспекты, объясняет Базиленко.

Позитивный фактор: Нептун поддерживает Сатурн. Это символ внутренней силы народа, говорит астролог, духовной выносливости и способности находить опору даже в самые сложные времена.

Напряженный фактор: Уран уже длительное время продолжает сложные аспекты к Меркурию и Венере, что означает напряжение, территориальные и вопросы безопасности, неожиданные повороты.

Впрочем, такие аспекты заставляют страну быстрее адаптироваться и находить новые решения - убеждена астролог.

Овен

Для Овнов эта неделя связана с внутренними переживаниями и психологическими процессами. Может появиться желание побыть наедине, переосмыслить события последнего времени. Не перегружайте себя работой. Лучше уделите время отдыху, здоровью и восстановлению сил.

Телец

Для Тельцов на первый план выходят вопросы общения, друзей и будущих планов. Возможны интересные встречи или разговоры, которые помогут по-другому посмотреть на свои цели. Хорошее время для новых идей, но важные решения пока лучше не спешить принимать.

Близнецы

У Близнецов в центре внимания будет работа, карьера и вопросы ответственности. Могут появиться новые задачи или ситуации, требующие серьезного подхода. Старайтесь не нервничать из-за мелочей и не спешить с выводами.

Рак

Для Раков открывается период новых мыслей и переоценки жизненных ценностей. Вы можете по-другому посмотреть на свои планы, обучение или путешествия. Хорошее время для расширения кругозора, чтения и духовного развития.

Лев

У Львов на этой неделе могут активизироваться вопросы финансов, общих ресурсов или важных договоренностей. Старайтесь внимательно относиться к деньгам и не принимать поспешных решений. Это хорошее время для анализа и планирования.

Дева

Для Дев эта неделя может быть эмоционально важной, поскольку внимание будет сосредоточено на партнерских отношениях. Могут подниматься темы доверия, взаимопонимания и общих планов. Важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов.

Весы

Весам стоит обратить внимание на рабочие вопросы, здоровье и ежедневные дела. Возможно, пришло время навести порядок в своем графике или пересмотреть свои привычки. Маленькие изменения в ежедневном режиме могут принести большие результаты.

Скорпион

Для Скорпионов неделя может принести больше творчества, романтики или желания заниматься тем, что приносит радость. Хорошее время для хобби, творчества и общения с близкими людьми.

Стрелец

Стрельцам стоит уделить больше внимания семье, дому и личному пространству. Возможно, захочется больше времени проводить с родными или заняться домашними делами. Это хороший момент для внутренней стабильности.

Козерог

Для Козерогов активизируется тема общения, новостей и информации. Могут появиться важные разговоры или новые идеи. Старайтесь внимательно относиться к деталям и не спешить с выводами.

Водолей

У Водолеев в центре внимания могут быть финансовые вопросы. Это хорошее время для анализа расходов, планирования бюджета и поиска новых возможностей для дохода. Старайтесь действовать осторожно и не рисковать.

Рыбы

Для Рыб этот период особенно важен, ведь Солнце сейчас находится в вашем знаке. Это время, когда многие события могут касаться личных решений, вашего настроения и планов на будущее. Главное - слушать свою интуицию и не спешить с серьезными решениями.

