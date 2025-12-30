$42.220.15
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Профессиональный астролог Ксения Базиленко дала прогноз для всех знаков Восточного календаря на 2026 год, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади.

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков

Прогноз для всех знаков Восточного календаря на 2026 год – Год Красной Огненной Лошади. О том, что предвещает Восточный гороскоп специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Крыса

Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

2026 год открывает для вас новые возможности и неожиданные повороты, которые могут способствовать росту и обновлению. Это время, когда вы сможете быстро адаптироваться и найти выгоду даже в меняющихся обстоятельствах.

Совет года: будьте гибкими, действуйте спокойно и стратегически – так вы поймаете свою удачу.

Бык

Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Год Лошади будет учить вас не спешке, а мудрости. Там, где другие будут бежать, вы сможете выиграть благодаря выдержке и продуманным шагам.

Совет года: планируйте, не форсируйте события, и ваши усилия дадут стабильный результат.

Тигр

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Для вас этот год очень сильный. Энергия Лошади усиливает вашу харизму, смелость и желание двигаться вперед.

Совет года: используйте этот импульс для карьерного роста и самовыражения, но сохраняйте эмоциональную стабильность.

Кролик (Кот)

Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Год Лошади поможет вам лучше услышать себя, свои потребности и истинные желания. Это время самопознания и заботы о себе.

Совет года: создавайте вокруг себя пространство поддержки, выбирайте спокойствие и мягкую силу.

Дракон

Годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Год Огненной Лошади открывает перед вами широкие горизонты. Вы можете ярко заявить о себе и укрепить свое влияние.

Совет года: действуйте смело, но с разумным планом, и тогда удача будет на вашей стороне.

Змея

Годы рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Для вас год будет динамичным и насыщенным событиями. Быстрые решения и новые возможности помогут изменить жизнь к лучшему.

Совет года: доверяйте своей мудрости, действуйте стратегически и с холодной головой.

Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год28.12.25, 07:38 • 41471 просмотр

Лошадь

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Это ваш год!

Огненная Лошадь усилит вашу энергию, уверенность и желание достигать цели. Вы можете совершить большой рывок вперед.

Совет года: смело проявляйте себя, но сохраняйте внутренний баланс, и успех будет рядом.

Коза (Овца)

Годы рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

2026 год поможет вам лучше понять себя и свои истинные ценности. Через мягкость и интуицию вы сможете найти правильные решения.

Совет года: не спешите, доверяйте внутреннему чутью и постепенно двигайтесь к цели.

Обезьяна

Годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Следующий год даст вам шанс проявить смекалку, инициативу и талант находить нестандартные решения.

Совет года: действуйте гибко, используйте свои способности – это принесет выгоду и развитие.

Петух

Годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Год будет учить вас терпению и системности. Шаг за шагом вы сможете навести порядок в делах и достичь желаемого.

Совет года: планируйте заранее и сохраняйте спокойствие – результат не заставит себя ждать.

Собака

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для вас это год внутренней стабильности и укрепления важных связей.

Совет года: опирайтесь на близких и собственные ценности – они станут вашей опорой.

Кабан (Свинья)

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

2026 год принесет новые знакомства, идеи и возможности.

Совет года: будьте открытыми к новому, но выбирайте осознанно, и год подарит приятные сюрпризы.

Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей29.12.25, 20:57 • 30686 просмотров

 

 

Евгений Царенко

ОбществоУНН Lite
Гороскоп