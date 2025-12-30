Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Профессиональный астролог Ксения Базиленко дала прогноз для всех знаков Восточного календаря на 2026 год, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади.
Крыса
Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
2026 год открывает для вас новые возможности и неожиданные повороты, которые могут способствовать росту и обновлению. Это время, когда вы сможете быстро адаптироваться и найти выгоду даже в меняющихся обстоятельствах.
Совет года: будьте гибкими, действуйте спокойно и стратегически – так вы поймаете свою удачу.
Бык
Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Год Лошади будет учить вас не спешке, а мудрости. Там, где другие будут бежать, вы сможете выиграть благодаря выдержке и продуманным шагам.
Совет года: планируйте, не форсируйте события, и ваши усилия дадут стабильный результат.
Тигр
Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Для вас этот год очень сильный. Энергия Лошади усиливает вашу харизму, смелость и желание двигаться вперед.
Совет года: используйте этот импульс для карьерного роста и самовыражения, но сохраняйте эмоциональную стабильность.
Кролик (Кот)
Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Год Лошади поможет вам лучше услышать себя, свои потребности и истинные желания. Это время самопознания и заботы о себе.
Совет года: создавайте вокруг себя пространство поддержки, выбирайте спокойствие и мягкую силу.
Дракон
Годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Год Огненной Лошади открывает перед вами широкие горизонты. Вы можете ярко заявить о себе и укрепить свое влияние.
Совет года: действуйте смело, но с разумным планом, и тогда удача будет на вашей стороне.
Змея
Годы рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Для вас год будет динамичным и насыщенным событиями. Быстрые решения и новые возможности помогут изменить жизнь к лучшему.
Совет года: доверяйте своей мудрости, действуйте стратегически и с холодной головой.
Лошадь
Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Это ваш год!
Огненная Лошадь усилит вашу энергию, уверенность и желание достигать цели. Вы можете совершить большой рывок вперед.
Совет года: смело проявляйте себя, но сохраняйте внутренний баланс, и успех будет рядом.
Коза (Овца)
Годы рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
2026 год поможет вам лучше понять себя и свои истинные ценности. Через мягкость и интуицию вы сможете найти правильные решения.
Совет года: не спешите, доверяйте внутреннему чутью и постепенно двигайтесь к цели.
Обезьяна
Годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Следующий год даст вам шанс проявить смекалку, инициативу и талант находить нестандартные решения.
Совет года: действуйте гибко, используйте свои способности – это принесет выгоду и развитие.
Петух
Годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Год будет учить вас терпению и системности. Шаг за шагом вы сможете навести порядок в делах и достичь желаемого.
Совет года: планируйте заранее и сохраняйте спокойствие – результат не заставит себя ждать.
Собака
Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Для вас это год внутренней стабильности и укрепления важных связей.
Совет года: опирайтесь на близких и собственные ценности – они станут вашей опорой.
Кабан (Свинья)
Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
2026 год принесет новые знакомства, идеи и возможности.
Совет года: будьте открытыми к новому, но выбирайте осознанно, и год подарит приятные сюрпризы.
