12:56 • 10173 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 14911 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 19132 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 26155 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 32119 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 44045 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 42840 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48256 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 46133 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43696 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцев

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Иран нанес удары по военным базам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте, а также по авианосцу USS Abraham Lincoln. Это стало ответом на совместную военную операцию США и Израиля против Ирана.

Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцев

Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля, в частности в Бахрейне, Катаре и ОАЭ, пишет УНН.

Подробности

Согласно информации из открытых источников, США имеют около 19 военных баз на Ближнем Востоке, в частности в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

В частности, на территории Бахрейна расположена база ВМС США, на которой базируются военные Центрального командования ВМС США.

В субботу эта база подверглась ударам со стороны Ирана. Так, взрывы произошли в Джуфайре, где расположена штаб-квартира Пятого флота США.

Также Иран ударил баллистическими ракетами по логистическому объекту ВМС США в Бахрейне.

Еще одна база США, которая в Абу-Даби, где располагается подразделение Воздушного боевого командования Воздушных сил США также стала мишенью иранского ракетного удара.

Кроме того, сообщается, что Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

Была также атакована база в Катаре, которая построена после совместных военных операций во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

Здесь располагается морская пехота США с истребителями Northrop Grumman EA-6B Prowler.

Кроме того, Иран нанес удар по Авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте.

Дополнение

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Павел Башинский

