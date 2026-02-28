Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцев

Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля, в частности в Бахрейне, Катаре и ОАЭ, пишет УНН.

Подробности

Согласно информации из открытых источников, США имеют около 19 военных баз на Ближнем Востоке, в частности в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

В частности, на территории Бахрейна расположена база ВМС США, на которой базируются военные Центрального командования ВМС США.

В субботу эта база подверглась ударам со стороны Ирана. Так, взрывы произошли в Джуфайре, где расположена штаб-квартира Пятого флота США.

Также Иран ударил баллистическими ракетами по логистическому объекту ВМС США в Бахрейне.

Еще одна база США, которая в Абу-Даби, где располагается подразделение Воздушного боевого командования Воздушных сил США также стала мишенью иранского ракетного удара.

Кроме того, сообщается, что Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

Была также атакована база в Катаре, которая построена после совместных военных операций во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

Здесь располагается морская пехота США с истребителями Northrop Grumman EA-6B Prowler.

Кроме того, Иран нанес удар по Авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте.

Дополнение

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.