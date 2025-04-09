Корпус морской пехоты США

США и Филиппины начали военные учения после маневров Китая вокруг Тайваня

Тысячи американских и филиппинских военных начали ежегодные учения Kamandag на севере и западе Филиппин. Это происходит после китайских маневров возле Тайваня и столкновения судов Китая и Филиппин в Южно-Китайском море.