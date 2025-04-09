Корпус морской пехоты США

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25926 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 35401 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44231 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51885 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64470 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55332 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54887 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117485 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81315 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224560 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31636 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83695 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17789 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14653 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15216 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83820 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117485 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224560 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401889 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394439 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10343 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13854 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14760 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17893 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74653 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Корпус морской пехоты США

Род войск сухопутных войск морской пехоты вооруженных сил США
Новости по теме

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Подборка культовых фильмов о шпионах и тайных агентах, от классического "Шпион, выйди вон!" до захватывающего "Kingsman: Тайная служба". Невероятные истории о разведке, предательствах и секретных операциях от лучших режиссеров мира.

Общество • 24 января, 19:06 • 180370 просмотра

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Дональд и Мелания Трамп посетили три инаугурационных бала за один вечер. На мероприятиях присутствовали члены семьи Трампа, политики и знаменитости, включая Кейтлин Дженнер и Майка Тайсона.

Новости Мира • 21 января, 09:57 • 158599 просмотра

Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Джо Байден и Камала Харрис официально сложили свои полномочия после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. После неловкого рукопожатия с мужем Харрис, Байден покинул Капитолийский холм на вертолете морской пехоты.

политика • 20 января, 18:35 • 94255 просмотра

Расписание инаугурации Трампа: что ждет американцев 20 января

Объединенный комитет Конгресса обнародовал подробный график инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Церемония будет включать присягу, парад и выступления известных исполнителей.

Новости Мира • 20 января, 08:58 • 37797 просмотра

Трамп планирует уволить всех трансгендерных людей из армии - The Times

Дональд Трамп планирует уволить всех трансгендерных военнослужащих армии США после возвращения в Белый дом. По оценкам, это может коснуться около 15 000 действующих военных.

Новости Мира • 25 ноября, 08:41 • 13586 просмотра

Американский морпех-доброволец ВСУ погиб при попытке прорыва российской границы

41-летний отставной сержант морской пехоты США Кори Навроцкий погиб 27 октября на границе с брянской областью. Ветеран с 20-летним опытом службы присоединился к украинским силам в сентябре этого года.

Война • 4 ноября, 18:54 • 32417 просмотра

Харрис ответила на слова Трампа о ее IQ и предложила ему тест

Вице-президент США Камала Харрис предложила Дональду Трампу пройти когнитивный тест в ответ на его комментарии о ее IQ. Она также указала на критику Трампа от его бывших сотрудников как доказательство его непригодности к президентству.

Новости Мира • 28 октября, 14:38 • 15449 просмотра

США и Филиппины начали военные учения после маневров Китая вокруг Тайваня

Тысячи американских и филиппинских военных начали ежегодные учения Kamandag на севере и западе Филиппин. Это происходит после китайских маневров возле Тайваня и столкновения судов Китая и Филиппин в Южно-Китайском море.

Новости Мира • 15 октября, 11:27 • 10921 просмотра

Запросы необычайны и беспрецедентны: предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и усиленную защиту

Предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и дополнительные меры безопасности из-за угроз со стороны Ирана. Секретная служба заявляет, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты".

Новости Мира • 11 октября, 18:48 • 22711 просмотра

Джей Ди Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от Трампа

Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.

Новости Мира • 18 июля, 08:44 • 16788 просмотра