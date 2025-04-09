Подборка культовых фильмов о шпионах и тайных агентах, от классического "Шпион, выйди вон!" до захватывающего "Kingsman: Тайная служба". Невероятные истории о разведке, предательствах и секретных операциях от лучших режиссеров мира.
Дональд и Мелания Трамп посетили три инаугурационных бала за один вечер. На мероприятиях присутствовали члены семьи Трампа, политики и знаменитости, включая Кейтлин Дженнер и Майка Тайсона.
Джо Байден и Камала Харрис официально сложили свои полномочия после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. После неловкого рукопожатия с мужем Харрис, Байден покинул Капитолийский холм на вертолете морской пехоты.
Объединенный комитет Конгресса обнародовал подробный график инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Церемония будет включать присягу, парад и выступления известных исполнителей.
Дональд Трамп планирует уволить всех трансгендерных военнослужащих армии США после возвращения в Белый дом. По оценкам, это может коснуться около 15 000 действующих военных.
41-летний отставной сержант морской пехоты США Кори Навроцкий погиб 27 октября на границе с брянской областью. Ветеран с 20-летним опытом службы присоединился к украинским силам в сентябре этого года.
Вице-президент США Камала Харрис предложила Дональду Трампу пройти когнитивный тест в ответ на его комментарии о ее IQ. Она также указала на критику Трампа от его бывших сотрудников как доказательство его непригодности к президентству.
Тысячи американских и филиппинских военных начали ежегодные учения Kamandag на севере и западе Филиппин. Это происходит после китайских маневров возле Тайваня и столкновения судов Китая и Филиппин в Южно-Китайском море.
Предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и дополнительные меры безопасности из-за угроз со стороны Ирана. Секретная служба заявляет, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты".
Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.