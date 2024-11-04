Американский морпех-доброволец ВСУ погиб при попытке прорыва российской границы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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41-летний отставной сержант морской пехоты США Кори Навроцкий погиб 27 октября на границе с брянской областью. Ветеран с 20-летним опытом службы присоединился к украинским силам в сентябре этого года.

Американский солдат, который воевал за Украину, погиб 27 октября в районе границы с российской брянской областью. Об этом УНН пишет со ссылкой на Newsweek.

Детали

41-летний сержант Кори Навроцкий, который служил в морской пехоте США с 2001 по 2021 год. Он ушел в отставку, чтобы добровольцем пойти воевать в Украину. 4 сентября этого года он получил военный билет в Киеве.

Newsweek пишет, что Навроцкий погиб при попытке проникнуть в брянскую область. По данным издания, он был одним из четырех человек, убитых фсб.

С разбитым и тяжелым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий в Украине

- написала его мать Сэнди Розенски Навроцкий в Фейсбук.

Также его гибель подтвердили депутат от штата Пенсильвания Стив Малагари и сенатор Мария Коллетт.

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Согласно его личному делу, предоставленному Newsweek отделом по связям с общественностью морской пехоты США, Навроцкий провел 20 лет в морской пехоте до выхода в отставку в 2021 году и участвовал в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии.

Навроцкий, также известный как "Толстяк" среди своих коллег по морской пехоте, был сержантом артиллерии в казармах морской пехоты в Вашингтоне.

Джаред Ромеро, друг Навроцкого, написал в Facebook, что он был "больше, чем просто 1-й сержант морской пехоты", и что "он был наставником, другом, лидером, источником знаний, мотиватором для стрельбы, но прежде всего героем".

Напомним

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