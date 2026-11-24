Враг вечером во вторник, 24 ноября, атаковал Одесскую область. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека: 41-летний мужчина и 17-летний юноша. Еще три человека получили ранения, в том числе 12-летний ребенок.

Повреждена гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и легковые автомобили. ... На местах попаданий работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления россии против гражданского населения - констатировал Кипер.

В свою очередь, в ГСЧС уточнили, что в результате атаки рф произошло возгорание складского помещения.

В Одесском районе из-за попадания повреждены производственное здание и 3 легковых автомобиля, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. ... В городе Подольск зафиксировано попадание на открытой территории, в результате чего повреждены гараж и два легковых автомобиля - рассказали спасатели.

Напомним

В Одесской области после последних вражеских обстрелов в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях.

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