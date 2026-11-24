Атака РФ на Одесскую область унесла жизни двух человек, среди них 17-летний юноша
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Одесскую область погибли два человека, еще трое ранены, в том числе 12-летний ребенок. Повреждены здания и автомобили.
Враг вечером во вторник, 24 ноября, атаковал Одесскую область. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате обстрелов погибли два человека: 41-летний мужчина и 17-летний юноша. Еще три человека получили ранения, в том числе 12-летний ребенок.
Повреждена гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и легковые автомобили. ... На местах попаданий работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления россии против гражданского населения
В свою очередь, в ГСЧС уточнили, что в результате атаки рф произошло возгорание складского помещения.
В Одесском районе из-за попадания повреждены производственное здание и 3 легковых автомобиля, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. ... В городе Подольск зафиксировано попадание на открытой территории, в результате чего повреждены гараж и два легковых автомобиля
Напомним
В Одесской области после последних вражеских обстрелов в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях.
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