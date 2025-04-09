9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
8 апреля в Украине будет облачно, местами с прояснениями и мокрым снегом, кроме юго-востока. Температура будет колебаться от +1 до +8 градусов, что является нетипичным для апреля.
Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.
Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.
СБУ заочно сообщила о подозрении двум адмиралам рф и их подчиненному за обстрелы объектов ЮНЕСКО в Одессе в ноябре 2023 года. В результате атаки были повреждены исторические здания.
3 апреля в Украине ожидается переменная облачность, на западе и юге – небольшие дожди. В Киеве, Днепре и Харькове без осадков, температура +14…+17°C.
За I квартал 2025 года поступило 646 обращений о нарушении языкового законодательства, больше всего - из сферы обслуживания. Больше всего жалоб поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.
В Одессе задержали мужчину, который по заданию рф изготовил взрывчатку, которая привела к взрыву в отделении полиции в Одесской области. В результате теракта погибла женщина, трое полицейских ранены.
Ночью россия продолжила атаки дронами, особенно по Харькову, где пострадали дети. Удары повредили энергетические объекты в Сумской и Днепропетровской областях, оставив тысячи без света.
ВАКС приговорил экс-депутата Бойченко к 10 годам, а экс-прокурора Мараховского к 8 годам за взятку в 40 тыс. долл. США. Их разоблачили на вымогательстве денег у предпринимателя за непрепятствование бизнесу.
Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе атаки ударными дронами. Воздушные Силы зафиксировали вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.
Сотрудница правоохранительного органа из Одесской области организовала схему вывоза военнообязанных за границу. За 25 тыс. долларов обещала снять с учета и перевезти в Молдову.
Артем Дмитрук, подозреваемый в нападениях и побеге из Украины, подал декларацию о доходах. Он задекларировал иконы, ВАЗ-2101 и значительные сбережения в наличных деньгах и банках.
Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина задекларировала 1,1 млн грн зарплаты и 220 тыс. грн алиментов за прошлый год. Она владеет квартирами в Одессе, земельным участком и Toyota RAV4.
Сегодня, 29 марта, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В Одесской и Николаевской областях объявлено о пыльной буре.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.
Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.
Высший совет правосудия дал согласие на арест главы суда в Одесской области, подозреваемого в организации схемы уклонения от мобилизации за 3,5 тысячи долларов.
Мужчина умер в больнице Кропивницкого от многочисленных ожогов, полученных в результате массированной дроновой атаки 19 марта. Тогда пострадали 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних.
28 марта россияне атаковали Одесскую область дронами, повреждены дома и гаражи. Один человек пострадал, спасатели ликвидировали пожар.
Мэр Одессы Труханов за 2024 год задекларировал более 1,1 млн грн зарплаты, значительные суммы сбережений в гривнах, долларах и евро, а также коллекцию элитных часов. У него также есть доля в жилом доме и квартира.
28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.
В Одессе прогремели взрывы. Городской голова Геннадий Труханов призвал жителей города находиться в безопасных местах.
Александр Куницкий подал декларацию о доходах за 2024 год. Его зарплата уменьшилась, но он владеет квартирами в Израиле и Одессе, а также имеет сбережения в долларах.
27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.
Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.