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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29402 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине 9 апреля: ожидается от +2°C до +9°C, переменная облачность, местами осадки

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Общество • 9 апреля, 04:41 • 6790 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.

Общество • 8 апреля, 06:46 • 440235 просмотра

В Украине 8 апреля ожидается переменная погода с мокрым снегом и облаками

8 апреля в Украине будет облачно, местами с прояснениями и мокрым снегом, кроме юго-востока. Температура будет колебаться от +1 до +8 градусов, что является нетипичным для апреля.

Общество • 8 апреля, 04:36 • 8174 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.

Война • 5 апреля, 18:06 • 13775 просмотра

Зеленская об обстрелах: Боль от городов Украины, которые оказались под ударами рф

Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.

Война • 5 апреля, 01:42 • 7287 просмотра

Двум адмиралам рф, которые командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе, сообщили о подозрении

СБУ заочно сообщила о подозрении двум адмиралам рф и их подчиненному за обстрелы объектов ЮНЕСКО в Одессе в ноябре 2023 года. В результате атаки были повреждены исторические здания.

Война • 4 апреля, 13:27 • 10686 просмотра

Погода в Украине 3 апреля: ожидаются дожди и переменная облачность

3 апреля в Украине ожидается переменная облачность, на западе и юге – небольшие дожди. В Киеве, Днепре и Харькове без осадков, температура +14…+17°C.

Киев • 3 апреля, 04:39 • 12793 просмотра

Украинцы подали 646 обращений о нарушении закона о языке с начала 2025 года - омбудсмен

За I квартал 2025 года поступило 646 обращений о нарушении языкового законодательства, больше всего - из сферы обслуживания. Больше всего жалоб поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Общество • 2 апреля, 16:51 • 20629 просмотра

Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан мужчина, изготовивший взрывное устройство

В Одессе задержали мужчину, который по заданию рф изготовил взрывчатку, которая привела к взрыву в отделении полиции в Одесской области. В результате теракта погибла женщина, трое полицейских ранены.

Война • 2 апреля, 11:13 • 20795 просмотра

"Не нужно ожидать месяц" российского "нет" на прекращение огня: Зеленский призвал к давлению на россию на фоне очередных атак рф

Ночью россия продолжила атаки дронами, особенно по Харькову, где пострадали дети. Удары повредили энергетические объекты в Сумской и Днепропетровской областях, оставив тысячи без света.

Война • 2 апреля, 08:07 • 18849 просмотра

Суд приговорил экс-депутата Одесского облсовета Бойченко к 10 годам тюрьмы

ВАКС приговорил экс-депутата Бойченко к 10 годам, а экс-прокурора Мараховского к 8 годам за взятку в 40 тыс. долл. США. Их разоблачили на вымогательстве денег у предпринимателя за непрепятствование бизнесу.

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Погода в Украине на 2 апреля: будет преобладать переменная облачность и дожди

Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.

Киев • 2 апреля, 05:03 • 18195 просмотра

Одесса и район под угрозой атаки ударными беспилотниками - ОВА

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе атаки ударными дронами. Воздушные Силы зафиксировали вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Война • 1 апреля, 21:51 • 10714 просмотра

1 апреля в Украине: ожидается облачность и дожди в большинстве регионов

В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.

Общество • 1 апреля, 04:39 • 34281 просмотра

В Одесской области правоохранительница за 25 тыс. долларов помогала уклонистам выехать за границу

Сотрудница правоохранительного органа из Одесской области организовала схему вывоза военнообязанных за границу. За 25 тыс. долларов обещала снять с учета и перевезти в Молдову.

Общество • 1 апреля, 02:39 • 15467 просмотра

Старая “копейка” и иконы: нардеп-беглец Дмитрук подал декларацию

Артем Дмитрук, подозреваемый в нападениях и побеге из Украины, подал декларацию о доходах. Он задекларировал иконы, ВАЗ-2101 и значительные сбережения в наличных деньгах и банках.

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Силы обороны сбили 65 российских дронов, еще 35 - локационно потеряны

Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.

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Стефанишина задекларировала более миллиона гривен зарплаты и 220 тысяч гривен алиментов 

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина задекларировала 1,1 млн грн зарплаты и 220 тыс. грн алиментов за прошлый год. Она владеет квартирами в Одессе, земельным участком и Toyota RAV4.

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Украинцев предупредили о пыльной буре в двух областях

Сегодня, 29 марта, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В Одесской и Николаевской областях объявлено о пыльной буре.

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"Можно сколько угодно говорить в США, что "прекращение огня работает", отрицая реальность": глава ЦПД высказался об атаках рф

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.

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Зеленский: соглашение о тишине на море должно охватывать Одессу и Николаев

Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.

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Глава суда в Одесской области помогал уклонистам: какое наказание он получил

Высший совет правосудия дал согласие на арест главы суда в Одесской области, подозреваемого в организации схемы уклонения от мобилизации за 3,5 тысячи долларов.

Криминал и ЧП • 28 марта, 10:22 • 26036 просмотра

В Кропивницком умер раненый во время атаки рф мужчина с 90% ожогов

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В Одесской области ликвидировали пожары после удара российского БПЛА: есть разрушения, пострадали люди

28 марта россияне атаковали Одесскую область дронами, повреждены дома и гаражи. Один человек пострадал, спасатели ликвидировали пожар.

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Труханов задекларировал элитные часы, значительные сбережения и более миллиона гривен зарплаты

Мэр Одессы Труханов за 2024 год задекларировал более 1,1 млн грн зарплаты, значительные суммы сбережений в гривнах, долларах и евро, а также коллекцию элитных часов. У него также есть доля в жилом доме и квартира.

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Погода в Украине 28 марта: ожидается тепло, но возможны дожди в некоторых регионах

28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.

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В Одессе сообщают о взрывах: горожан призывают к безопасности

В Одессе прогремели взрывы. Городской голова Геннадий Труханов призвал жителей города находиться в безопасных местах.

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Состояние сокращается, а квартиры в Украине и Израиле - остаются: нардеп-беглец Куницкий показал декларацию

Александр Куницкий подал декларацию о доходах за 2024 год. Его зарплата уменьшилась, но он владеет квартирами в Израиле и Одессе, а также имеет сбережения в долларах.

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Погода в Украине 27 марта: Тепло, облачно с прояснениями и без сильных дождей

27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.

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Во Львовской области завершается отопительный сезон: когда и где еще в Украине отключат тепло

Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.

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