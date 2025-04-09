Состояние сокращается, а квартиры в Украине и Израиле - остаются: нардеп-беглец Куницкий показал декларацию

Александр Куницкий подал декларацию о доходах за 2024 год. Его зарплата уменьшилась, но он владеет квартирами в Израиле и Одессе, а также имеет сбережения в долларах.