19 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
19 ноября для всех потребителей будут действовать почасовые отключения от 0,5 до 3 очередей. Причина — повреждение энергосистемы в результате атак.
Завтра в некоторых регионах Украины круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 0,5 до 3 очередей, передает УНН.
Как 19 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от двух до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев
россия ночью и утром била в основном по энергетике - последствия и отключения света по регионам18.11.26, 10:36 • 29417 просмотров