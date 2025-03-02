Медучреждения под обстрелами: сколько разрушили оккупанты за три года войны

За три года войны россияне повредили 1984 медучреждения, из них 301 разрушено полностью. Больше всего пострадали больницы в 8 областях Украины, а восстановление медицинской инфраструктуры требует 17 млрд долларов.