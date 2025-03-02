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Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

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Люди в высокотехнологичных странах спят на 45 минут дольше и имеют на 14% лучшую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов, что может вызвать проблемы со здоровьем.

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Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

В столице зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ из-за маловетреной погоды. Рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

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Рада разрешила спецшколам предоставлять услуги по реабилитации военным

Рада разрешила спецшколам предоставлять услуги по реабилитации военным

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Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет

Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет

Вакцинация снижает риск длительного COVID у детей на 57-73%. Исследование также опровергает связь между вакцинами и внезапной сердечной смертью у молодых спортсменов.

Здоровье • 25 февраля, 09:03 • 27099 просмотра
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Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксперт рассказала о рисках ношения новой одежды без предварительной стирки. Одежда проходит через 15+ пар рук и контактирует с 30+ поверхностями до попадания к покупателю.

Общество • 25 февраля, 06:30 • 111888 просмотра
Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Экс-министр здравоохранения Олег Мусий предупреждает о рисках государственного регулирования фармрынка. Новые ограничения могут привести к выходу из Украины иностранных производителей и дефициту важных препаратов.

Экономика • 25 февраля, 05:50 • 109986 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы

В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы

В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.

Общество • 25 февраля, 05:41 • 44702 просмотра
Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение

Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение

На Киевщине 123 школы и 27 детсадов перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю количество больных учеников выросло на 4025, а дошкольников - на 646 случаев.

Здоровье • 24 февраля, 14:59 • 30638 просмотра
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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

Экономист Андрей Новак предупреждает о рисках усиленного государственного регулирования фармацевтического рынка. Эксперт считает, что ограничение свободной конкуренции может привести к оттоку иностранных компаний из Украины.

Экономика • 24 февраля, 08:53 • 112243 просмотра
Медучреждения под обстрелами: сколько разрушили оккупанты за три года войны

Медучреждения под обстрелами: сколько разрушили оккупанты за три года войны

За три года войны россияне повредили 1984 медучреждения, из них 301 разрушено полностью. Больше всего пострадали больницы в 8 областях Украины, а восстановление медицинской инфраструктуры требует 17 млрд долларов.

Война • 24 февраля, 07:53 • 29810 просмотра
В Киеве ухудшение состояния воздуха: рекомендуют закрыть окна и пить воду

В Киеве ухудшение состояния воздуха: рекомендуют закрыть окна и пить воду

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления пыли и маловетреной погоды. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Общество • 24 февраля, 06:25 • 49556 просмотра
Ученые нашли мозговую цепь, которая дает волю творчеству

Ученые нашли мозговую цепь, которая дает волю творчеству

Исследователи из Mass General Brigham определили мозговую цепь в правом полушарии, отвечающую за творчество. Травмы и неврологические заболевания, которые влияют на эту область, могут усилить креативные способности человека.

Здоровье • 23 февраля, 14:13 • 24363 просмотра
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В столице зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха на правом берегу и очень высокий на левом. Жителям левобережья рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Общество • 23 февраля, 07:45 • 104622 просмотра
Новое регулирование фармрынка может лишить 200 тысяч украинцев доступа к соцпрограммам для пациентов - профессиональное бизнес-сообщество

Новое регулирование фармрынка может лишить 200 тысяч украинцев доступа к соцпрограммам для пациентов - профессиональное бизнес-сообщество

Новое регулирование фармрынка может привести к прекращению социальных программ поддержки пациентов и росту цен на лекарства. Бизнес-сообщество призывает урегулировать маркетинговые соглашения по европейским практикам.

Экономика • 21 февраля, 16:10 • 31492 просмотра
Новые ограничения на фармрынке могут вызвать дефицит лекарств и теневой рынок - нардеп

Новые ограничения на фармрынке могут вызвать дефицит лекарств и теневой рынок - нардеп

С 1 марта 2025 года правительство устанавливает новые ограничения на наценки для всех лекарственных средств. Эксперты предупреждают о возможном дефиците препаратов и росте теневого рынка.

Экономика • 21 февраля, 15:27 • 26176 просмотра