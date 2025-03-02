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Новые ограничения на фармрынке могут вызвать дефицит лекарств и теневой рынок - нардеп
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Подробное расписание питания по дням, список запрещенных и разрешенных продуктов для верующих УГКЦ и ПЦУ.
Датчики качества воздуха в Киеве могут ошибочно воспринимать туман за загрязнение - КГГА
Датчики наблюдения за качеством воздуха в Киеве показывают повышенный уровень загрязнения из-за тумана. КГГА сообщает, что реальный уровень загрязнения низкий, а радиационный фон в норме.
На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет
Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.
Пенсии вырастут для почти 10 млн пенсионеров: Шмыгаль рассказал об изменениях с 1 марта
Пенсии вырастут на 11,5% для 10 млн пенсионеров, а цены на 200 популярных лекарств снизятся до 50%. Автоматически продолжатся выплаты для 1,2 млн ВПЛ и урегулируются вопросы субсидий.
В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали
Полиция проводит обыски на четырех фармацевтических предприятиях Киева, включая «Дарницу», «Фармак» и «Артериум». Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно государственных закупок.
Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция
Правоохранители проводят обыски на фармацевтических заводах "Дарница", "Фармак" и "Артериум". Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства в отношении государственных закупок.
США прекратили финансирование программ против полиомиелита, ВИЧ и малярии по всему миру: какие программы закрыли
Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.
Магнитные бури в марте 2025: когда ожидать и как подготовиться к ним
В марте 2025 года прогнозируются преимущественно слабые магнитные бури с Kp-индексом до 5. Наибольшая активность ожидается в середине марта.
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
Замораживание продуктов помогает сохранить питательные вещества и упростить процесс приготовления пищи. Фрукты, бульон, имбирь, овощи, крупы и мясо можно замораживать для длительного хранения без потери полезных свойств.
Повторная ВВК для ограниченно пригодных: Генштаб говорит, что должны пройти более 1,5 млн человек
Генштаб сообщил о необходимости медицинского переобследования для более чем 1,5 млн военнообязанных. Верховная Рада продлила срок проведения повторного медосмотра до 5 июня 2025 года.
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксперт рассказал об основных симптомах недостатка витаминов в организме весной и методах профилактики. Названы ключевые продукты, которые помогут преодолеть дефицит витаминов D, A, E и C.
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
Психолог рассказала об эффективных методах отдыха после рабочего дня без использования соцсетей. Среди рекомендаций - создание ритуалов, танцы, теплая ванна, прогулки и дыхательные упражнения.
Только четверть украинцев довольны жизнью: новое исследование
КМИС провел исследование личного благосостояния украинцев по британской методологии. 25% довольны жизнью, 62% находят смысл в деятельности, при этом 43% испытывают высокую тревожность.
Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: "локальный карантин" возможен в 19 областях
За неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на 20%, заболели 249 344 человека. В трех областях превышение эпидпорога высокого уровня, еще в 19 регионах могут ввести «локальный карантин».
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных.
Люди в высокотехнологичных странах спят дольше и лучше, но есть нюанс - исследование
Люди в высокотехнологичных странах спят на 45 минут дольше и имеют на 14% лучшую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов, что может вызвать проблемы со здоровьем.
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА
В столице зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ из-за маловетреной погоды. Рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
Рада разрешила спецшколам предоставлять услуги по реабилитации военным
Верховная Рада приняла закон о предоставлении реабилитационных услуг военным в специальных учебных заведениях. Законопроект №10160 позволяет спецшколам помогать военнослужащим и ветеранам с нарушениями зрения и слуха.
Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет
Вакцинация снижает риск длительного COVID у детей на 57-73%. Исследование также опровергает связь между вакцинами и внезапной сердечной смертью у молодых спортсменов.
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
Эксперт рассказала о рисках ношения новой одежды без предварительной стирки. Одежда проходит через 15+ пар рук и контактирует с 30+ поверхностями до попадания к покупателю.
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
Экс-министр здравоохранения Олег Мусий предупреждает о рисках государственного регулирования фармрынка. Новые ограничения могут привести к выходу из Украины иностранных производителей и дефициту важных препаратов.
В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы
В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.
Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение
На Киевщине 123 школы и 27 детсадов перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю количество больных учеников выросло на 4025, а дошкольников - на 646 случаев.
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
Экономист Андрей Новак предупреждает о рисках усиленного государственного регулирования фармацевтического рынка. Эксперт считает, что ограничение свободной конкуренции может привести к оттоку иностранных компаний из Украины.
Медучреждения под обстрелами: сколько разрушили оккупанты за три года войны
За три года войны россияне повредили 1984 медучреждения, из них 301 разрушено полностью. Больше всего пострадали больницы в 8 областях Украины, а восстановление медицинской инфраструктуры требует 17 млрд долларов.
В Киеве ухудшение состояния воздуха: рекомендуют закрыть окна и пить воду
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления пыли и маловетреной погоды. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
Ученые нашли мозговую цепь, которая дает волю творчеству
Исследователи из Mass General Brigham определили мозговую цепь в правом полушарии, отвечающую за творчество. Травмы и неврологические заболевания, которые влияют на эту область, могут усилить креативные способности человека.
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне
В столице зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха на правом берегу и очень высокий на левом. Жителям левобережья рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Новое регулирование фармрынка может лишить 200 тысяч украинцев доступа к соцпрограммам для пациентов - профессиональное бизнес-сообщество
Новое регулирование фармрынка может привести к прекращению социальных программ поддержки пациентов и росту цен на лекарства. Бизнес-сообщество призывает урегулировать маркетинговые соглашения по европейским практикам.
Новые ограничения на фармрынке могут вызвать дефицит лекарств и теневой рынок - нардеп
С 1 марта 2025 года правительство устанавливает новые ограничения на наценки для всех лекарственных средств. Эксперты предупреждают о возможном дефиците препаратов и росте теневого рынка.