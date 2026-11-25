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В течение третьей недели ноября заболеваемость ОРВИ продолжила расти. Всего с 16 по 22 ноября ОРВИ заболели 109 149 человек, что на 4,4% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

В течение третьей недели ноября заболеваемость ОРВИ прогнозируемо продолжила расти как среди взрослого населения, так и среди детей. В то же время уровень заболеваемости за прошлую неделю на 3,4% ниже, чем в течение аналогичного периода в прошлом году. Никаких признаков интенсивного распространения респираторных инфекций в Украине не наблюдается - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам лабораторных исследований прошлой недели подтверждено шесть случаев гриппа — пять в Одессе и один в Харькове. Всего с начала эпидсезона вирус гриппа был лабораторно выявлен в десяти образцах.

Статистика заболеваемости за неделю:

всего ОРВИ заболели 109 149 человек (44 194 взрослых и 64 955 детей). Это на 4,4% больше, чем на предыдущей неделе;

подтверждено 265 случаев COVID-19 — на 82 больше, чем неделю назад;

госпитализированы 2286 пациентов с ОРВИ (2,1% от общего количества зарегистрированных случаев), среди них 1335 детей.

Показатели заболеваемости во всех регионах Украины соответствуют фоновому уровню интенсивности. Всего в течение эпидемического сезона с 28 сентября по 22 ноября 2026 года ОРВИ переболели 827 069 человек (на 10,2% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период), среди которых было подтверждено 966 случаев COVID-19.

В Минздраве также рассказали, как снизить риск инфицирования ОРВИ в местах массового пребывания людей. Находясь в общественном транспорте или помещениях с большим количеством людей, например в приемных государственных учреждений или укрытиях, соблюдайте следующие советы, чтобы уберечься от респираторных инфекций:

минимизируйте прикосновения к поверхностям — поручням, ручкам; после контакта воспользуйтесь антисептиком;

по возможности соблюдайте дистанцию — даже полметра уже снижает риск передачи вирусов;

выбирайте места ближе к притоку свежего воздуха, например открытым окнам или дверям, если это безопасно;

избегайте разговоров вплотную в закрытых пространствах;

пользуйтесь антисептиком сразу после выхода из транспорта или помещения, где было много людей.

Напомним

С 22 октября в Черкассах зарегистрировано 26 случаев заболевания туберкулезом, из них 23 — среди детей, которые посещают 10 учреждений образования.