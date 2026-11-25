В среду, 25 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, почти однородную погоду будет обусловливать тыловая часть активного циклона с центром вблизи Воронежа.

Давление будет расти. Порывистый ветер с северо-запада и запада будет распространять холодный воздух, однако почти сплошная облачность ночью будет защищать его от более сильного охлаждения, а днем препятствовать прогреванию, поэтому температура будет мало меняться в течение суток.

Кроме юга, местами небольшой снег; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных, Житомирской и Киевской областей, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура от 3° мороза до 3° тепла, в южной части днем 1-6° тепла; в Карпатах в течение суток 4-9° мороза - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно, осадки не ожидаются. Температура от -2° до +1°.

Украина на пороге важных решений, а мир ожидают потрясения: астропрогноз на 23–29 ноября