В Одесской области после обстрелов в 15 раз увеличилось количество аварий в сетях
Киев • УНН
После вражеских атак в Одесской области резко возросло количество локальных аварий. ДТЭК призывает включать мощные приборы постепенно.
В Одесской области после последних вражеских обстрелов в 15 раз увеличилось количество локальных аварий в электросетях, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после атак. Мы понимаем, как после длительных отключений хочется как можно скорее согреть дом, приготовить еду, зарядить технику и сделать все бытовые дела. Однако одновременное включение мощных электроприборов приводит к перегрузке сетей, новым авариям и повторным отключениям света
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Энергетики также обратились к украинцам за помощью: во время отключений отключайте мощные приборы от сети, а после возвращения света включайте их по очереди. Особенно важно постепенно увеличивать мощность электроотопления.
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