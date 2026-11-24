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В Одесской области после последних вражеских обстрелов в 15 раз увеличилось количество локальных аварий в электросетях, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после атак. Мы понимаем, как после длительных отключений хочется как можно скорее согреть дом, приготовить еду, зарядить технику и сделать все бытовые дела. Однако одновременное включение мощных электроприборов приводит к перегрузке сетей, новым авариям и повторным отключениям света - говорится в сообщении.

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Энергетики также обратились к украинцам за помощью: во время отключений отключайте мощные приборы от сети, а после возвращения света включайте их по очереди. Особенно важно постепенно увеличивать мощность электроотопления.

Это поможет уменьшить количество аварий и дольше оставаться со светом вам и вашим соседям - говорится в сообщении.

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