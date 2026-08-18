Тарифы
Из-за российских ударов по портам и судам экспорт зерна из Украины в начале августа упал до 30% от потребности. Министр Высоцкий заявил, что без возобновления работы черноморских портов экспорт не превысит 50%.
С 1 сентября «Укрзализныця» повысит зарплаты более чем 150 тысячам работников на 10–15%, приоритет — дефицитным профессиям. Министр Калашник связал это с индексацией грузовых тарифов, следующий этап которой запланирован на 1 января 2027 года.
Управление энергетической информации США повысило прогноз цен на нефть Brent до 87 долларов за баррель в 2026 году из-за ограничений транзита в Ормузском проливе. Согласно прогнозам, розничные цены на бензин вырастут до 3,78 доллара за галлон, что контрастирует с заявлением Трампа об открытости пролива.
Россия усилила атаки на украинские порты и склады, что привело к сокращению экспорта и остановке работы компаний. Эксперты прогнозируют рост цен на товары на 5–10% из-за логистических проблем и дефицита.
Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову в румынский порт Констанца. Киев просит Кишинёв о 50%-ной скидке на тарифы, а Молдова требует гарантий относительно объёмов.
Рекордно низкий уровень Дуная ограничивает потоки зерна через Румынию, а российские удары перенаправляют украинский экспорт из Одессы. Это увеличивает расходы и задержки, угрожая глобальным поставкам продовольствия.
Потребительская инфляция в Украине в июле выросла до 7,7% в годовом выражении. Цены на продукты снизились, а тарифы на воду и транспорт выросли.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о стремлении договориться с США об отмене всех секторальных тарифов. Переговоры продолжаются до 19 августа, когда могут вступить в силу новые 50-процентные тарифы.
В июле 2026 года индекс ожиданий деловой активности составил 50,1 пункта. Оптимизм поддерживают международная помощь и потребительский спрос.
Сенаторы-демократы блокируют законопроект о санкциях против РФ из-за опасений по поводу расширения тарифных полномочий Трампа. Республиканец Рэнд Пол также выступил против, назвав тарифы разрушительными для мировой экономики.
В июле овощи борщевого набора, в частности картофель, морковь и свекла, стремительно подешевели. В то же время цены на некоторые ягоды и тепличные культуры остаются нестабильными из-за погодных условий.
С 1 августа в Украине вступают в силу изменения в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, предусматривающие индексацию на 30%. Это первый пересмотр тарифов с 2022 года, который происходит из-за роста расходов на электроэнергию и инфляцию.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что нынешняя ситуация с топливом — это не системный дефицит, а логистические трудности из-за российских атак. Он считает маловероятным рост цены бензина до 100 грн за литр, поскольку для этого необходимо одновременное сочетание нескольких кризисных факторов.
Нацкомиссия приняла повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса до 928,45 грн/МВт·ч. Изменения вступают в силу с 1 августа 2026 года.
Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение гигантского воздушного фильтра вдоль границы с Канадой. Он пригрозил новыми пошлинами из-за дыма от лесных пожаров, который накрыл американские города.
США ввели новые импортные пошлины от 10% до 12,5% для 60 стран, включая Великобританию, Китай и ЕС. Меры связаны с недостаточной борьбой против принудительного труда в производстве товаров.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство рассмотрит ответные меры, если не удастся договориться об отмене новых 50% пошлин США. Новые тарифы, которые могут затронуть 5% экспорта, вступят в силу 19 августа.
В Минэнерго опровергли информацию о фиксации повышения тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. Подчеркнуто, что меморандум предусматривает лишь подготовку дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года.
Украина взяла на себя обязательства перед МВФ постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. При этом планируется обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств.
Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины для десятков стран, несмотря на предостережения советников. Это происходит на фоне эскалации напряженности между США и Ираном.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что средний курс в 45,7 грн/доллар, заложенный в бюджете, завышен. По его прогнозу, курс будет около 44,6-44,7 грн, а кризисный сценарий - 48-50 грн.
КГГА опровергла введение тарифа почти 90 грн за кубометр воды. Для киевлян стоимость составит 63,79 грн за кубометр, что может увеличить платежку на 200-300 грн.
Сотни лесных пожаров в Канаде вызвали задымление, из-за которого Торонто, Нью-Йорк и Вашингтон вошли в число городов с наихудшим качеством воздуха. Активность пожаров в Онтарио начинает спадать, но значительная часть очагов остается неконтролируемой.
С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 в россии выросла до 64,5 рубля за литр. Производство топлива покрывает лишь 65% спроса из-за повреждений НПЗ.
За год стоимость грузоперевозок в россии выросла на 28,8%, а за последние полтора месяца тарифы подскочили еще на 17,5%. Топливный кризис привел к тому, что до 20% грузовиков простаивают.
Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который предусматривает санкции против высокопоставленных чиновников РФ и высокие тарифы для покупателей российской нефти. Документ направлен на усиление давления на энергетический сектор России.
Кабмин рассматривает поэтапное повышение грузовых тарифов Укрзализныци: на 30% с 1 августа и еще на 15% с 1 января. Премьер-министр Свириденко заявила о консультациях с бизнесом и возможных компенсационных механизмах.
Бюро экономической безопасности расследует уголовные производства в отношении пяти украинских авиакомпаний из-за лизинга воздушных судов. Эксперты предупреждают, что трактовка лизинговых платежей как роялти противоречит международному праву.
Украинская энергосистема прошла первый месяц лета относительно стабильно, но остаётся уязвимой. Эксперты предупреждают о дефиците мощности до 2,4 ГВт из-за ремонтов АЭС и возможных новых атаках.
Офис Омбудсмена провел мониторинг после жалоб на условия для военных. Там заявили, что больница работает в убыток из-за заниженных государственных тарифов.