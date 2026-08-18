Грузоперевозки в рф за год выросли почти на треть, а тарифы за полтора месяца на 17,5% - разведка

За год стоимость грузоперевозок в россии выросла на 28,8%, а за последние полтора месяца тарифы подскочили еще на 17,5%. Топливный кризис привел к тому, что до 20% грузовиков простаивают.