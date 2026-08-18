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Тарифы

Размер платы за определенные услуги
Тарифы – ставка, размер платы за производственные и непроизводственные услуги, которые могут предоставляться физическим или юридическим лицам. Тариф отражает стоимость единицы предоставленной услуги. Согласно тарифам рассчитывается стоимость услуг, предоставленных, в частности, предприятиями жилищно-коммунальной сферы, сферы связи, перевозчиками и т.д. В Украине тарифы на услуги, предоставляемые широким слоям населения, утверждаются соответствующим регулятором. Например, тарифы для крупных поставщиков воды или тепла утверждаются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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