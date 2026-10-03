Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин Тёрнер

Американский актер Майкл Дуглас подтвердил, что во время съемок фильма "Роман с камнем" у него был роман с партнершей Кэтлин Тернер, хотя они десятилетиями это отрицали. Об этом актер рассказал в новых мемуарах "Одна адская поездка", отрывок из которых опубликовал People, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Дуглас и Тернер вместе снялись в фильме 1984 года, а их экранная химия годами порождала слухи об отношениях за пределами съемочной площадки. Оба признавали сильную взаимную симпатию и флирт, но утверждали, что романтических отношений между ними не было.

Официальная история выглядела так: да, у нас была удивительная химия. Да, мы оба ужасно флиртовали, и да, мы оба чувствовали искушение, но между нами ничего не произошло – написал Дуглас.

После этого актер добавил: "Но это была ложь".

Роман прекратился после приезда жены Дугласа

По словам актера, они с Тернер "сильно влюбились друг в друга" и начали тайные отношения. Дуглас рассказал, что они вместе ужинали, а ночью он приходил в гостиничный номер актрисы, скрывая роман от съемочной группы.

В то время Дуглас был женат на Диандре Люкер, хотя супруги переживали серьезные проблемы в отношениях. Роман завершился после того, как Люкер вместе с их сыном Кэмероном приехала на съемочную площадку в Мексике и поговорила с Тернер.

После того визита мы с Кэтлин расстались, и я вернулся к Диандре. Я сделал это ради Кэмерона – признался Дуглас.

Позже Дуглас и Тернер снова работали вместе над фильмом "Жемчужина Нила" 1985 года. По словам актера, совместная работа помогла им окончательно уладить отношения и оставить прошлое позади.

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