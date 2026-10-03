Саудовская Аравия готовит масштабное наступление на хуситов с привлечением более 100 тысяч военнослужащих

Саудовская Аравия готовит новое наступление против хуситов в Йемене, главной целью которого может стать возвращение контроля над стратегическим Баб-эль-Мандебским проливом и побережьем Красного моря. К операции могут привлечь более 100 тысяч йеменских военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников, пишет УНН.

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По данным шести собеседников агентства, операция может начаться уже в ближайшие недели. Наземное наступление должны проводить йеменские силы под руководством Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации.

Саудовская Аравия рассматривает два основных сценария. Первый предусматривает ограниченное наступление в районе Баб-эль-Мандебского пролива, второй — более масштабную операцию с одновременными ударами по нескольким направлениям в провинциях Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф.

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Баб-эль-Мандеб является южным выходом из Красного моря и частью одного из важнейших торговых маршрутов между Азией и Средиземноморьем. По данным Reuters, в прошлом месяце хуситы продвинулись вдоль побережья и установили контроль над проливом.

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Источники агентства утверждают, что Эр-Рияд не видит возможности вернуться к мирным переговорам, пока хуситы контролируют Баб-эль-Мандеб. Именно возвращение прибрежных районов рассматривается как одна из ключевых целей будущей операции.

Международная помощь

США уже предоставляют Саудовской Аравии разведывательную информацию и военных советников, однако непосредственного участия американских сил в боевых действиях не ожидается. Ранее Reuters сообщал, что Дональд Трамп отклонил просьбу наследного принца Мухаммеда бин Салмана о прямой военной поддержке, в частности об американских авиаударах.

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Пакистан и Турция также оказывают Эр-Рияду военную поддержку. По словам источников Reuters, Пакистан поставлял системы ПВО, артиллерию, беспилотники и средства борьбы с дронами, а от 30 до 40 тысяч пакистанских военнослужащих находятся в Саудовской Аравии для защиты ее территории и перехвата ракет и БПЛА.

Точную дату начала операции источники не называют. По разным оценкам, наступление может начаться в период от ближайшей недели до начала ноября. Официально Саудовская Аравия, правительство Йемена и хуситы пока не комментировали сообщения о подготовке операции.

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