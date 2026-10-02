SKYLERR сказала «да» Евгению Пронину и показала фото с помолвки

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, объявила о помолвке с адвокатом и общественным деятелем Евгением Прониным. Момент предложения руки и сердца пара опубликовала в социальных сетях, передает УНН.

Детали

На опубликованном видео видно, как Пронин во время совместной съемки на природе становится на одно колено и протягивает певице обручальное кольцо. SKYLERR согласилась на предложение.

"ДА и только ДА! Принимаем поздравления", – написала артистка под публикацией.

После предложения руки и сердца певица опубликовала кадры с обручальным кольцом и большим букетом красных роз.

Сам Пронин также кратко прокомментировал помолвку, написав в своем Telegram-канале всего одно слово: "Женюсь".

В настоящее время пара не сообщила о дате и месте будущей свадьбы.

Контекст

SKYLERR и Евгений Пронин состоят в отношениях ориентировочно с конца 2024 года. Сначала пара длительное время не афишировала роман. Официально они подтвердили отношения в конце 2025 года, опубликовав совместные фотографии. Ранее пара рассказывала, что их первая личная встреча состоялась на Байковом кладбище в Киеве, историей которого интересуется Пронин. Впоследствии они начали чаще общаться, а отношения постепенно стали романтическими.

В 2026 году SKYLERR и Пронин уже открыто рассказывали о совместной жизни, знакомстве семей и планах на будущее. Также они отмечали, что положительно относятся к идее заключения брачного контракта.

Справочно

SKYLERR – украинская певица, настоящее имя – Валерия Кудрявец.

Евгений Пронин – украинский адвокат и общественный деятель. Ранее он исполнял обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины.